"Зоркий глаз": зачем ВДВ нужна новая машина управления огнем "Завет-Д"

В течение следующего года воздушно-десантные войска России получат на испытания современную машину управления артиллерийским огнем "Завет-Д". Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Такая техника должна постепенно заменить находящийся в войсках уже 36 лет передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1В119 "Реостат".

Разрабатываемый с 2016 года "Завет-Д" получит новейшее оборудование, позволяющее надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. Предполагается, что будет достигнута возможность тесного взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами различных классов.

Благодаря этому качественно улучшится эффективность применения артиллерийских подразделений, вооруженных как существующими самоходными орудиями 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ", так и новейшими 2С42, создаваемыми в рамках опытно-конструкторской работы "Лотос".

Новинка на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" будет иметь одинаковые с базовой машиной характеристики подвижности, в том числе возможность преодоления водных преград на плаву.

Как и вся техника ВДВ, "Завет-Д" будет приспособлена к десантированию парашютным способом.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев