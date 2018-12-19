Завершился первый этап перебазирования Каспийской флотилии в Махачкалу

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Завершен первый этап перемещения боевого состава Каспийской флотилии из пункта базирования в Астрахани на новую базу в Махачкалу. Об этом во вторник сообщил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, подводя итоги года.

"Выполнен значительный объем работ по обустройству Каспийской флотилии и сформированных воинских частей 150-й мотострелковой дивизии. Завершен первый этап перемещения боевого состава флотилии из пункта базирования Астрахань на новую базу в Махачкалу", - сказал Дворников.

По его словам, также в течение года на боевое дежурство в Дагестане заступили экипажи истребителей Су-30СМ.

"В текущем году почетное наименование "ударное" получили 77 подразделений, что почти в два раза больше чем в прошлом году", - отметил командующий.

Он также рассказал, что интенсивность применения авиации в ходе учений и тренировок в целях огневой поддержки сухопутных и морских группировок Южного военного округа по сравнению с прошлым годом возросла в три раза, а экипажами кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии в этом году было пройдено около 450 тыс. морских миль, что более чем в два раза превысило прошлогодний показатель.

"Впервые в этом году силы авиации и ПВО совместно с корабельными и береговыми группировками Черноморского флота и Каспийской флотилии провели двухсторонние летно-тактические учения, в ходе которых были успешно отработаны задачи боевого применения средств поражения по морским и воздушным целям", - подчеркнул генерал.

По его словам, в 2018 году в войска поступило более тысячи единиц современного вооружения, новейших образцов военной и специальной техники для различных видов и родов войск. В том числе около 300 единиц бронетанковой техники, более 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 150 автомобилей. Военно-морскую составляющую округа пополнили пять боевых кораблей. Авиационную - более 30 самолетов и вертолетов.