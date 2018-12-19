Роботы в 2017 году заменили часть сотрудников в 12 процентах британских компаниях

Роботы и искусственный интеллект заменили хотя бы какую-то часть сотрудников в 12% британских компаниях в 2017 году. Об этом пишет TechRadar со ссылкой на исследование агентства Pod Group.

Агентство Pod Group провело опрос 2 тыс. сотрудников британских компаний об их условиях работы в 2017 году, а также нововведениях, с которыми они сталкивались.

Оказалось, что 12% сотрудников сталкивались с тем, что коллег или самих работников увольняли, автоматизировав их труд. При этом чаще всего автоматизировали труд жителей Уэльса — 14% рабочих столкнулись с такой тенденцией. Меньше всего — в Северной Ирландии, где этот тренд отметили только 7% сотрудников.

Несмотря на это, лишь 20% британских работников переживают о возможной автоматизации их рабочего места. По словам главы Pod Group Чарльза Тауэрса-Кларка, пока в Великобритании даже руководители компаний не рассматривают возможность полной замены сотрудников роботами или искусственным интеллектом, это позволяет и их сотрудникам не бояться за свое рабочее место.

Недавно в своей последней книге «Короткие ответы на большие вопросы» Стивен Хокинг утверждал, что в будущем автоматизация труда не сравняет социальные классы, а, наоборот, сделает богатых еще более богатыми.

Святослав Иванов