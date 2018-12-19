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19.12.2018
ТАСС

Шойгу: армия с 2019 года начнет получать разведывательно-ударные беспилотники

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БПЛА "Охотник"
БПЛА "Охотник".
Источник изображения: Минобороны РФ

Министр обороны уточнил, что ежегодно в рамках выполнения гособоронзаказа войска будут получать более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Поставки разведывательно-ударных беспилотников Вооруженным силам РФ начнутся с 2019 года. Об этом сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"Завершается создание беспилотных разведывательных ударных комплексов средней дальности. Со следующего года они должны начать поступать в войска. Ежегодно в рамках выполнения гособоронзаказа войска будут получать более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия", - сказал министр.

Шойгу уточнил, что ежегодно в рамках выполнения государственного оборонного заказа войска получают более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия. "Их число в Вооруженных Силах превысило 2,1 тыс. единиц", - сказал он.

В России разрабатывают нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов: ударная версия среднего разведывательного беспилотника "Форпост", средневысотный беспилотник большой продолжительности полета "Орион", разведывательно-ударный беспилотник массой до 5 тонн "Альтаир", тяжелый ударный беспилотник шестого поколения "Охотник", а также малый ударный беспилотник-перехватчик "Карнивора". На Параде Победы 9 мая 2018 года были представлены ударные беспилотники "Корсар" и "Катран".

18.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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