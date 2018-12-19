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19.12.2018
ТАСС

Путин пригласил ученых плотнее сотрудничать с военными инновационными центрами

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент также попросил Минобороны больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил гражданские научно-исследовательские организации плотнее сотрудничать с военными инновационными центрами.

"Я попрошу наши гражданские учебные заведения, научно-исследовательские центры подключаться к этой работе активнее", - сказал президент, завершая заседание расширенной Коллегии Минобороны.

Путин отметил усилия, которые прикладывает Министерство обороны к привлечению молодых, талантливых, перспективных, нужных для армии и флота, для обеспечения безопасности государства, специалистов. Он упомянул создание научных рот и недавно открывшийся в Анапе инновационный центр "Эра". "Это очень хорошая практика", - сказал российский лидер.

Он также попросил больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи. "Патриотическое воспитание молодежи, молодых ребят - это очень важно. Надеюсь, эта работа будет Министерством обороны, Вооруженными силами продолжена", - заключил он.

18.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Научная рота
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