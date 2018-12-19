Путин пригласил ученых плотнее сотрудничать с военными инновационными центрами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.

Президент также попросил Минобороны больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил гражданские научно-исследовательские организации плотнее сотрудничать с военными инновационными центрами.

"Я попрошу наши гражданские учебные заведения, научно-исследовательские центры подключаться к этой работе активнее", - сказал президент, завершая заседание расширенной Коллегии Минобороны.

Путин отметил усилия, которые прикладывает Министерство обороны к привлечению молодых, талантливых, перспективных, нужных для армии и флота, для обеспечения безопасности государства, специалистов. Он упомянул создание научных рот и недавно открывшийся в Анапе инновационный центр "Эра". "Это очень хорошая практика", - сказал российский лидер.

Он также попросил больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи. "Патриотическое воспитание молодежи, молодых ребят - это очень важно. Надеюсь, эта работа будет Министерством обороны, Вооруженными силами продолжена", - заключил он.