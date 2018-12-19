Президент поблагодарил военных за добросовестную службу и любовь к Родине, за верность долгу и присяге

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды за укрепление обороноспособности России по окончании открытой части расширенного заседания коллегии Минобороны.

Орденом Суворова был награжден Восточный военный округ. "Солдаты и офицеры округа - достойные преемники своих легендарных предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался, проявил беспримерную стойкость и мужество и в наши дни, - отметил президент. - Военнослужащие округа смело и решительно били террористов в Сирии, показали высокий профессионализм и выучку".

По словам главы государства, Восточный военный округ надежно прикрывает страну на одном из ключевых стратегических направлений, а его личный состав добросовестно решает поставленные задачи на самых протяженных участках страны.

Ордена Жукова была удостоена Общевойсковая академия имени Фрунзе - старейшее военное учебное заведение РФ, которая в этом году отмечает свое столетие. Путин отметил, что за эти годы академией подготовлены тысячи военных профессионалов высшего класса, а многие ее воспитанники - прославленные маршалы и генералы - получили всемирную известность. Российский лидер добавил, что на сегодняшний день преподавательский состав академии уверенно держит высокую планку и готовит командиров, которые составляют силу, гордость российской армии.

Орденом Кутузова был награжден Международный противоминный центр Минобороны. "Специалисты центра с честью выполняют поставленные задачи по разминированию военных и гражданских объектов. Вы, уважаемые товарищи, не только оперативно нейтрализуете снаряды времен Великой Отечественной войны, но и оказываете помощь другим государствам, - обратился к военнослужащим Путин. - Работу российских саперов с благодарностью вспоминают не только граждане Сирии, но и ряда других зарубежных стран".

Путин поблагодарил военных за добросовестную службу и любовь к Родине, за верность долгу и присяге, а также поздравил с заслуженными наградами. При этом президент повязал орденские ленты на знамена соответствующих подразделений.