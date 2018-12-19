От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году

ТАСС — об основных поставках военной техники в войска по итогам года

В 2018 году Минобороны России выполнило все мероприятия по гособоронзаказу, сообщил на годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, по некоторым видам вооружения, таким как самолеты и вертолеты, ведомство выходит на плановые показатели. В связи с этим задачи, поставленные президентом РФ по диверсификации, становятся особенно актуальными. "Их реализация позволит предприятиям ОПК выпускать востребованную высокотехнологичную гражданскую продукцию", — сказал министр обороны.

В целом оснащенность армии и флота современным вооружением достигла 61,5%. Ожидается, что к концу 2020 года этот показатель будет доведен до 70%. Выступая на расширенной коллегии, президент потребовал быстрее оснащать войска современным вооружением, способным к преодолению перспективных систем ПРО. "Задача, поставленная в 2017 году, по выходу стратегических ядерных сил на уровень современности 82% выполнена", — отметил в докладе Шойгу.

"Все виды и рода войск развивались сбалансированно, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной программой вооружений оснащались современными образцами оружия и техники, — сказал на коллегии президент РФ. — Заметно укрепилась и ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета".

Сухопутные войска

Уровень современного вооружения доведен до 48,3% .

. Поступило 2200 новых и модернизированных образцов.

Среди поставок бронетанкового вооружения и техники — бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М. Войска начали получать новые танки с повышенной защитой Т-72Б3М. Так, 20 машин получила 20-я общевойсковая армия в Брянской области.

В апреле этого года было официально объявлено о принятии на вооружение боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Сообщалось, что первая партия из десяти единиц поступила в Центральный военный округ, где на базе танковой дивизии пройдут войсковые испытания, и в 2019 году там же БМПТ будут впервые задействованы в учениях.

БМПТ "Терминатор" Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Войска получили более 380 единиц автомобильной и около 740 единиц специальной техники. Среди них — бронеавтомобили "Тигр", бронированные "КамАЗы" "Мустанг". Впервые в подразделение спецназа в Сибири прибыли бронеавтомобили "Тайфун-К". Партия арктических вездеходов поступила на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Сухопутные подразделения получили более 230 единиц средств войсковой ПВО и примерно 370 единиц вооружения ракетных войск и артиллерии. Среди них — зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ" и "Тор-М2", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С", артиллерийские установки "Нона-СВК", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" (с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества). Первая серийная партия арктического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" была передана Минобороны РФ.

С началом года были созданы два дивизиона большой мощности, а именно — дивизион самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" в Оренбургской области и дивизион самоходных пушек 2С7М "Малка" в Кемеровской области. Также проведено перевооружение одной артиллерийской бригады на модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".

САУ "Мста-С" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Летом сообщалось о поставке до конца года в 448-ю ракетную бригаду в Курске оперативно-тактических комплексов "Искандер-М". Эта часть осталась единственной в войсках, на вооружении которой стоят комплексы предыдущего поколения "Точка-У".

Войска радиационной, химической и биологической защиты пополнялись тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", также военные специалисты Западного военного округа получили машину специальной обработки УТМ-80М.

На опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы "Пересвет", оснащение которыми началось с 2017 года.

В приоритетном порядке совершенствовалась автоматизированная система управления Вооруженными силами. Подразделения оснащались и новыми подвижными разведывательными пунктами ПРП-4А "Аргус", предназначенными для ведения разведки и управления огнем артиллерии. Важные объекты и военный транспорт оснащались малогабаритными станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лесочек", поступили современные радиолокационные станции разведки огневых позиций минометов 1Л271 "Аистенок". Кроме этого, сухопутные части и соединения получили:

многоцелевые грузовики высокой проходимости Урал-4320-0811-31 ;

; комплексы специальных средств наблюдения — лазерные приборы разведчика ЛПР-4 ;

; радиолокационные станции разведки 1Л277 "Соболятник" и 1Л111 "Фара-ВР" ;

и 1Л111 ; оптико-электронные комплексы наблюдения "Ирония" ;

; комплексы разведки, управления и связи "Стрелец" , радиостанции шестого поколения "Азарт" ;

, радиостанции шестого поколения ; системы мобильной автоматизированной системы управления войсками "Акация-М", станции спутниковой связи "Ливень" и "Легенда".

"За счет поставок в текущем году более 31 тысячи единиц техники связи уровень оснащенности современными средствами управления повысился в войсках до планового показателя 66%", — отметил на годовой коллегии Сергей Шойгу.

Активно войска получали и беспилотные летательные аппараты (БЛА), среди которых "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион". Их число в Вооруженных силах превысило 2100 единиц. Отдельное подразделение беспилотной авиации сформировано в мотострелковом соединении в Туве.

БЛА "Орлан-10" Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В начале года стало известно, что Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 (для Сухопутных войск, морской пехоты ВМФ и ВДВ) и АК-15 (для спецназа). Сообщалось, что первую партию военные получат до конца года.

Воздушно-космические войска (ВКС)

Доля современного вооружения доведена до планового показателя этого года — 74% .

. Поставлено 126 современных самолетов и вертолетов, девять космических аппаратов, 120 единиц техники ПВО.

Безусловно, новинкой этого года стали истребители поколения "4++" МиГ-35, которые начали осваивать экипажи Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске. Контракт на поставку первой партии в количестве шести машин был подписан на форуме "Армия-2018".

В начале декабре Минобороны получило партию самолетов Су-35С, в том числе сотый сотый выпущенный истребитель. Активно авиационные части пополнялись фронтовыми бомбардировщиками Су-34, многоцелевыми истребителями Су-30СМ и Су-27СМ3, штурмовиками Су-25СМ3 и дальними перехватчиками МиГ-31БМ.

На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал". Ими выполнено 89 полетов на патрулирование акваторий Черного и Каспийского морей Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Был передан и очередной серийный модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, имеющий улучшенные характеристики радиотехнического комплекса. Десять учебно-боевых самолетов Як-130 поступили на вооружение эскадрильи учебной авиабазы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова.

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились модернизированными самолетами — одним Ту-160 и четырьмя Ту-95МС. "В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160 после проведенной модернизации успешно выполнен пуск двенадцати крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Пембой, расположенному за полярным кругом", — сказал на годовой коллегии ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, после выполнения ремонта дальняя авиация получила очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а военно-транспортная в Иванове — несколько новых транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Также после модернизации был передан первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Армейская авиация ВКС пополнялась вертолетами Ка-52 "Аллигатор", Ми-8АМТШ/МТПР/МТВ-5-1 и Ми-24П "Крокодил".

Что касается техники ПВО, то традиционно войска вооружались зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" и зенитно-ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф". ЗРС заступили на дежурство в Хабаровском крае, Поволжье, Крыму и Калининградской области, а также прикрыли западные границы страны в Ленинградской области. Сообщалось о принятии на вооружение для С-400 дальнобойной зенитной управляемой ракеты 40Н6, дальность поражения которой — до 380 км.

ЗРС С-400 "Триумф" Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Модернизированные радиолокационные станции (РЛС) средних ("Гамма-С1М") и больших ("Небо-УМ") высот заступили на боевое дежурство в Самарской, Воронежской и Новосибирской областях. Также в числе поступивших РЛС — "Небо-У", "Каста-2-2", "Подлет-К1", "ВВО" и П-18Р (на Камчатке). Радиотехнические войска ЦВО получили по гособоронзаказу семь комплексов средств автоматизации "Фундамент".

Военно-морской флот (ВМФ)

Оснащенность превысила плановые показатели и составила 62,3% .

. Принято 14 кораблей и боевых катеров, 11 судов обеспечения.

Более 50% техники в составе сил Северного флота — современные образцы. В начале года прибыло первое судно, предназначенное для комплексных действий в Арктике, — ледокол проекта 21180 "Илья Муромец". В апреле состав флота пополнило судно тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус". Летом в боевой состав ВМФ был включен "Адмирал Горшков" — головной фрегат проекта 22350 с управляемым ракетным оружием (крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут"). Таких мощных кораблей дальней морской зоны у нас будет четыре.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В июне был поднят Андреевский флаг на первом большом десантном корабле (проект 11711), спроектированном и построенном в новейшей истории России, — "Иван Грен".

В состав Черноморского флота вошли малые ракетные корабли проекта 21631 ("Буян-М") "Орехово-Зуево" и "Вышний Волочек", разведывательный корабль (судно связи) проекта 18280 "Иван Хурс". В начале лета сообщалось о завершении испытаний рейдового буксира "БУК-2190" проекта 04690 "Волчок".

Состав Балтфлота пополнили:

головной малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Мытищи" , оснащенный комплексом "Калибр";

, оснащенный комплексом "Калибр"; патрульный катер "Раптор" ;

; катер связи проекта 1388НЗ "Баклан" "КСВ-2168".

Еще один "Раптор" вошел в состав Каспийской флотилии. Кстати, первый боевой десантный катер появился у отдельной инженерной бригады в Башкирии.

Подразделения ВМФ пополнились четырьмя береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион".

Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" Источник изображения: © Сергей Федюнин/ТАСС

Тихоокеанский флот (ТОФ) пополнился новым рейдовым буксиром "РБ-2186". Кроме того, сообщалось, что до конца года в состав спасательных сил войдут три катера проектов 23040 (гидрографический) и 23370М. С этого года в составе флота будет и корвет проекта 20380 "Громкий".

В июле Минобороны сообщало, что в первом полугодии ВМФ получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр" и четыре противокорабельные ракеты. Также в октябре в состав флота вошло опытовое судно проекта 11982 "Ладога", предназначенное для проведения испытаний специальных технических средств и участия в поисково-спасательных работах.

Кроме того, в составе ВМФ будет и первый новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков", способный выполнять задачи по противодействию угрозам безопасности страны в дальней морской зоне, в том числе в пиратоопасных районах Мирового океана.

Обновлялась и морская авиация флота. Так, в ноябре был передан отремонтированный дальний противолодочный самолет Ту-142МК, в июне — многоцелевые истребители Су-30СМ. Модернизированные вертолеты Ка-27М для поиска и обнаружения подлодок получили Балтфлот и ТОФ. Всего до 2020 года авиация ВМФ получит около 50 таких машин. Авиабазы в Приморье и на Камчатке приняли в свой состав обновленные корабельные вертолеты Ка-29.

Вертолет Ка-29 Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Только в этом году в рамках программы перевооружения на современные образцы техники более 100 БТР-82А получили подразделения морской пехоты Каспийской флотилии. Сообщалось, что полностью укомплектованы этими бронемашинами соединения ТОФ в Приморье и на Камчатке.

Воздушно-десантные войска (ВДВ)

Доля современных образцов — 63,7%.

Поставлено более 300 основных образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 11 тысяч комплектов средств десантирования личного состава, вооружения и грузов. В войска поступали танки Т-72БЗ, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30. Так, Псковское соединение ВДВ в феврале получило батальонный комплект новейшей бронетехники — боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

БТР-МДМ "Ракушка" Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

98-ю дивизию ВДВ вооружили новыми модулями планирования, разведки и управления. Как отмечалось, эта техника позволяет полностью автоматизировать систему управления огнем — от начальника ПВО соединения до стрелка-зенитчика.

Ивановская дивизия получила первый дивизионный комплект новой автоматизированной системы управления ПВО "Барнаул-Т", который создан на гусеничной базе БТР-МДМ "Ракушка" и может десантироваться парашютным способом на системе "Бахча-УПДС" из самолетов военно-транспортной авиации. Кстати, летом сообщалось о завершении успешных государственных испытаний "Бахчи" и ее серийных поставках в войска до конца года (31 комплект).

Также десантники получили в распоряжение соединений более 30 модернизированных минометных комплексов калибра 120 мм 2С12А "Сани" и 82 мм 2Б25 "Галл".

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

В этом году продолжалось перевооружение на стратегические комплексы "Ярс" (является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М") мобильного базирования в Иркутском и Йошкар-Олинском ракетных соединениях. Полностью им уже укомплектованы Тагильское и Новосибирское ракетные соединения.

Стратегические комплексы "Ярс" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Козельское ракетное соединение (дислоцируется в Калужской области) стало первым в РВСН, где в 2018-м началось переоснащение на "Ярсы" шахтного базирования. В декабре первый полк заступил на боевое дежурство. С 1982 года по настоящее время на вооружении этого соединения стоят ракеты УР-100НУ.

Также в части стратегических войск поступают роботизированные комплексы и беспилотники, новые средства связи, инженерная техника, средства радиоэлектронной борьбы.

По данным газеты "Красная звезда", РВСН получили девять межконтинентальных баллистических ракет, девять автономных пусковых установок, четыре подвижных командных пункта, 17 машин и шесть агрегатов обеспечения боевого дежурства.

Так, помимо "Ярсов", в подразделения Тагильской дивизии поступили: машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки, боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" и авторазливочная станция АРС-14КМ.

Боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" Источник изображения: © Артем Коротаев/ТАСС

Также сообщалось, что на вооружение будут приняты отечественные высокомобильные модульные шасси, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-О", в том числе для комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Возможности этого тягача были продемонстрированы на выставке "Армия-2018". В настоящее время используются белорусские многоосные шасси.

Инженерные войска

Для войск разработано и принято на вооружение 13 современных образцов, более 570 единиц техники и более 15 тысяч боеприпасов.

В ноябре поставлены первые шесть новейших бронированных машин разминирования БМР-3МА и инженерные машины разграждения ИМР-3М. Техника создана на базе танка Т-90А. В рамках реализации госконтракта, который был подписан в 2016 году, было передано 13 единиц ИМР-3М, две из них — в отдельную бригаду в Башкортостане. Кроме того, на снабжение принят многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог.

Инженерная машина разграждения ИМР-3М Источник изображения: © Антон Буценко/ТАСС

Партию новой спецтехники в начале года получило соединение в Хабаровском крае. Так, военные инженеры приступили к эксплуатации комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 (на шасси автомобиля "КамАЗ") и БМР-3МА. Подобная техника помогает в том числе ликвидировать последствия разгула стихии на Дальнем Востоке, например в случае паводка.

Активно шли поставки в войска Восточного и Центрального военных округов робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", успешно прошедшего апробацию в Сирии. 9 мая его впервые показали на параде Победы в Москве.

Саперы Западного и Центрального военных округов получили нового робота-сапера "Кобра-1600", предназначенного для дистанционного обезвреживания взрывных устройств. В инженерные подразделения Дальнего Востока поступила партия неконтактных миноискателей "Коршун".

Военные инженеры в Смоленской и Воронежской областях получили возимые установки разминирования УР-83П, установленные на автомобили КамАЗ-5350.

Робот-сапер "Кобра-1600" Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

В июле Минобороны сообщало о планах принять на вооружение кран-манипулятор военного назначения КМВ-10К для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с опасными грузами. Также говорилось о проведении государственных испытаний с последующим принятием на снабжение новой бурильно-ударной машины БУМ-2.

Оснащение военных баз

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами — в этом году получила различную новейшую технику РЭБ.

Так, подразделения впервые вооружились комплексами "Силок" (для борьбы с беспилотными летательными аппаратами) и "Борисоглебск-2" (для подавления систем подвижной спутниковой связи и радионавигационных систем, обнаружения, определения местоположения и подавления радиосетей). Кроме того, были поставлены радиолокационные станции "Гармонь" системы противовоздушной обороны.

Также сообщалось о поставках на базу в этом году пяти БМП-2М (модификация с боевым модулем "Бережок", повышающим боевые возможности машины в четыре раза), которые в соответствии с планом гособоронзаказа придут на смену устаревшим образцам имеющейся техники.

БМП-2 с боевым модулем "Бережок" Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Другой российский объект за рубежом — 102-ю авиационную базу в Армении — пополнили два легких фронтовых истребителя МиГ-29. В августе сообщалось о поставках до конца года модернизированных штурмовиков Су-25СМ на авиабазу Кант в Киргизии.

Доля новейших образцов вооружения и техники на военной базе в Абхазии достигла 70%. Военнослужащие получили около десяти новейших портативных радиолокационных станций "Соболятник", являющихся многофункциональными средствами артиллерийской разведки и способных обнаруживать малогабаритные объекты на расстоянии десятков километров.

Роман Азанов