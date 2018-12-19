У России нашли климатическое оружие

Китайские ученые сообщили, что Россия и Китай совместно работают над проектом ионизации атмосферы Земли в целях научных исследований. Обе страны уже провели эксперименты по нагреванию верхней части воздушной оболочки на высоте 500 километров. Газета South China Morning Post сообщает, что проект может также применяться в военных целях, хотя исследователи ничего об этом не знают.

Как пишет издание, эксперименты проводились с помощью многофункционального радиокомплекса "Сура", предназначенного для изучения ионосферы — оболочки с высокой плотностью свободных электронов. Он расположен возле города Васильсурска, в 150 километрах от Нижнего Новгорода. 7 июня в атмосфере над европейской частью России были вызваны электромагнитные возмущения, которые затронули площадь в 126 тысяч квадратных километров. На данном участке было в 10 раз больше отрицательно заряженных частиц, чем в окружающих регионах. 12 июня ученые добились увеличения температуры ионизированного газа более чем на сто градусов Цельсия.

Возмущения в ионосфере были зарегистрированы научно-исследовательским спутником Zhangheng-1, предназначенным для мониторинга электромагнитных полей и волн в атмосфере. По словам китайских ученых, даже слабый пучок радиоизлучения может вызвать заметные возмущения в ионосфере. Подобное явление может наблюдаться перед землетрясениями, что делает Zhangheng-1 пригодным для предсказания стихийных бедствий.

Хотя ученые заявили, что не знают о возможном применении результатов эксперимента в военных целях, издание пишет, что возмущения в ионосфере могут нарушать спутниковую связь потенциального противника. В настоящее время Китай строит аналог российской "Суры" и американского HAARP, который сможет ионизировать атмосферу над Южно-Китайским морем.