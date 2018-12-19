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19.12.2018
Lenta.ru

В России признали вину за провал МиГ-29К в Индии

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МиГ-29К
МиГ-29К.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В отказе Индии от поставок советского (российского) палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К виноват производитель (корпорация "МиГ"), пишет еженедельник "Звезда".

Издание отмечает, что индийские военные отзывались о самолете как о машине, которая "пронизана проблемами". В частности, у специалистов имелись претензии к качеству планера, системе управления и тренировочной программе-симулятору. Больше всего проблем наблюдалось с силовой установкой, вследствие чего с февраля 2010 года из-за заводского брака из эксплуатации изъято 40 двигателей.

"Приземление на палубу авианосца выглядит как жесткая посадка, — приводит издание мнение летчиков. — Самолет нуждается в частом ремонте. Из-за таких посадок постоянно проявляются структурные дефекты".

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, сложившаяся вокруг МиГ-29К ситуация является "действительно очень неприятной историей", из-за которой "МиГ" не пригласили поучаствовать в тендере на индийский корабельный самолет. "Участвовать будут французы, шведы, американцы... Если мы не хотим потерять Индию, повторения таких историй не должно быть никогда", — сказал эксперт.

В ноябре Индия решила отказаться от использования МиГ-29К. Замена российским самолетам будет выбрана в ходе тендера. Всего Индия от России получила 45 единиц МиГ-29К. Поставки не предусматривали техническое обслуживание самолетов, которое необходимо было оплачивать отдельно. В "МиГ" открещиваются от неполадок с поставленными истребителями.

В апреле Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе российского Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

В том же месяце директор "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что Россия допускает передачу Индии технологий, лежащих в основе многофункционального легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35.

18.12.2018
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Индия
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Франция
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МиГ-29К
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