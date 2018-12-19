Войти
19.12.2018
Lenta.ru

Израиль показал ракету Gabriel 5

292
0
0
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AP Photo/Sebastian Scheiner

В ролике, выложенном на YouTube и освещающем визит премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху в военно-промышленную компанию Israel Aircraft Industries, впервые показан выставочный макет противокорабельной ракеты Gabriel 5, пишет блог oleggranovsky. До этого публиковались лишь графика и снимки пусковой установки.

"Мы разрабатываем наступательные ракеты, которые могут попасть в любую точку региона и в любые цели", — отметил Нетаньяху.



В декабре Министерство обороны Израиля показало видео стрельб противотанковыми управляемыми ракетами из выдвижной установки бронетранспортера (БТР) Namer.



Ракеты Gabriel разрабатываются и производятся Israel Aircraft Industries с 1960-х годов. Последняя эксплуатируемая версия оружия (Gabriel 4) в длину достигает 4,7 метра и переносит боеголовку массой 240 килограммов. Дальность ракеты оценивается в 200 километров. Gabriel 5 должна получить усовершенствованную активную многоволновую головку самонаведения, адаптированную для работы в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Namer БТР
Компании
Aircraft Industries
Похожие новости
09.04.2018
Танки "укроются" стреляющими "Ветровками"
21.09.2016
Т-15 "Армата": российская БМП будущего? (The National Interest, США)
04.02.2016
Минобороны Израиля приступило к оснащению БТР «Намер» системой активной защиты «Трофи HV»
01.09.2014
Армия Израиля получит БТР "Намер"
11.08.2010
Минобороны переводит производство БТР "Намер" в Америку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 06:50
  • 3
В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"
  • 19.12 06:46
  • 3
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 19.12 04:33
  • 34
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 19.12 03:55
  • 32
G11: "немецкие часы с кукушкой"
  • 19.12 00:45
  • 5
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 19.12 00:21
  • 3
Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет
  • 18.12 21:41
  • 7665
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 20:41
  • 28
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 18.12 20:30
  • 265
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 18.12 20:16
  • 1
Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard
  • 18.12 20:01
  • 3
Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море
  • 18.12 19:39
  • 16
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 18.12 18:10
  • 93
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 17:53
  • 5
Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году
  • 18.12 16:46
  • 2
Запад испугался С-300В4 в Сирии