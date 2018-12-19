66 против 19: ГА ООН поддержала проект антироссийской резолюции по Крыму

Генеральная ассамблея ООН отметилась очередной антироссийской резолюцией, которую увязала с деятельностью РФ по защите собственных границ. Речь идёт о поддержке со стороны ГА ООН украинского проекта резолюции о так называемой "милитаризации" Крыма, а также Чёрного и Азовского морей.

Нельзя сказать, что члены Организации Объединённых Наций поддержали украинский проект "в едином порыве". Основная часть участников голосования попросту предпочла воздержаться. Это 72 делегации. "За" проголосовали 66 государств-членов. "Против" высказались 19.

Стоит добавить, что в проект предлагалось внести смягчающие поправки, связанные с учётом действий той же украинской стороны, осуществляющей провокации по вооружённому нарушению российских границ. Вносили их представители Сирии и Ирана. Но эти поправки были отклонены всё теми же 66 делегатами.

В резолюции заявлено о росте военного присутствия РФ в акваториях Чёрного и Азовского морей. И даже строительство Крымского моста названо "способствующим милитаризации".

Из проекта резолюции:

Размещение ВС РФ на Крымском полуострове является противоречащим территориальной целостности и суверенитету Украины.

Российская делегация отметила, что если в резолюции имеется такой пункт, то проект должен отметить и факт милитаризации самой Украины – в частности, размещение американских и канадских военнослужащих, что по определению нарушает украинский суверенитет. Но голосовавшие за украинский проект эту ремарку решили проигнорировать, ведь в противном случае "главное демократическое государство Земли" могло бы "сильно обидеться" на своих подконтрольных "союзников".

По итогам голосования ГА ООН за такого рода итог поблагодарил президент Украины Порошенко.