Австрийские СМИ: Россия превосходит США в космосе

Космические технологии, как правило, ассоциируются с будущим, однако США в этой сфере застряли в прошлом, пишет газета Der Standard.

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Автор отмечает, что американские корабли к концу своей эпохи летали с устаревшими бортовыми компьютерами, тогда как российские "Союзы" создавались с применением технологий, которые можно постоянно совершенствовать.

Одним из примеров лидерства РФ является новое поколение скафандров, которыми россияне пользуются на Международной космической станции.

Американские же изделия разработаны более 40 лет назад. Их дизайн был рассчитан на 15 лет, и к настоящему времени сильно устарел. Это обстоятельство увеличивает риск для астронавтов, пишет газета со ссылкой на экспертов НАСА.

Автор напомнил об инциденте, произошедшем с итальянским астронавтом около 5 лет назад: во время выхода в открытый космос Луки Пармитано в его американском скафандре произошел сбой – перестал функционировать датчик углекислого газа, а затем астронавт почувствовал воду, которая начала заливать ему лицо. Трагедии не случилось, однако последующее тщательное тестирование скафандров показало, что они находятся в критическом состоянии. Сегодня в НАСА работают над новыми скафандрами, однако их создание может занять несколько лет.

Россия же в этом вопросе ушла далеко вперед, отмечает издание. Сегодня космонавты используют современные скафандры "Орлан-МКС", в которые встроена автоматическая система охлаждения, а специальный датчик предупредит в случае утечки жидкости. Кроме того, новый материал делает космический костюм намного прочнее.

Сообщается, что новые скафандры недавно опробовали Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время операции на МКС с выходом в открытый космос.

Между тем в российской ракетно-космической отрасли сообщили, что запуск ракет-носителей "Рокот" будет завершен в 2019 году. Два последних пуска ракет с токсичными компонентами топлива пройдут на космодроме "Плесецк". Они выведут на орбиту спутники связи "Гонец-М" и геодезический аппарат "Гео-ИК-2". Система управления ракеты произведена на украинском предприятии "Хартрон". В настоящее время рассматривается возможность создания носителя "Рокот-2" с российской системой управления.