Западные СМИ: задержка с "Сатаной-2" выгодна русским

Последнее заявление РВСН касательно перспектив развертывания новейшей МБР "Сармат" вызвало неоднозначную реакцию в западных СМИ, отслеживающих программу перевооружения российских войск. С одной стороны, задержка с вводом строй новой ракеты указывает на технические и финансовые проблемы России, с другой, дает ей преимущества в случае развертывания новой гонки вооружений. Данное мнение выразило американское издание The Warzone.

Как заявил командующий РВСН Сергей Каракаев, первые поставки РС-28 "Сармат" (американское обозначение – SS-X-30 Satan 2) в войска начнутся в 2021 году. Однако совсем недавно - в мае 2018 года - глава РФ Владимир Путин утверждал, что новая МБР должна вступить в строй в 2020 году.

Источник изображения: МО РФ

Точная причина последней задержки неясна, но это не первый случай, когда программа создания РС-28 сталкивается с проблемами. В 2015 году сообщалось о том, что график работ сместился, а два года спустя было изменено время проведения серии испытаний. Первые успешные бросковые испытания ракеты состоялись в декабре 2017 года.

Возможно, что сбои в графике работ вызваны техническими проблемами, особенно, если принять во внимание аварию МБР на полигоне Капустин Яр, произошедшую примерно 10 декабря 2018 года. Однако нет никаких доказательств того, что это была РС-28 (официальная версия – на видео фигурирует С-350 "Витязь"). При этом имеются неподтвержденные сообщения о том, что на самом деле инцидент произошел с РС-12М "Тополь", который регулярно используется для испытаний новых боеголовок и систем противодействия.

Причиной смещения сроков могут оказаться масштабные экономические трудности (вызванные санкциями и низкой ценой на нефть), которые, в числе прочего, сказываются на финансировании оружейных программ. Кремль уже отменил проект МБР "Баргузин" и отложил на неопределенный срок программу создания РС-26 "Рубеж", чтобы высвободить средства для реализации более неотложных проектов в области стратегического оружия. Главным среди них является комплекс "Авангард".

Источник изображения: МО РФ

Однако в итоге задержка может оказаться выгодной для Москвы в долгосрочной перспективе, поскольку срок действия текущего договора СНВ истекает лишь в 2021 году. С учетом накладываемых им ограничений Россия, вероятнее всего, не сможет развернуть "Авангард" на обоих носителях (на РС-28 и модернизированных носителях), заменить Р-36M "Сатана" на РС-28 "Сатана-2", сохранить при этом другие МБР и продвигаться вперед с реализацией прочих программ модернизации стратегического оружия.

Освободившись от обязательств, накладываемых договором, Россия в 2021 году получила бы свободу действий при развертывании РС-28 поверх других систем без каких-либо ограничений. При этом русские могут неопределенно долго удерживать Р-36M в активном состоянии, что позволит им в любой момент выставить ракеты данной модели на боевое дежурство, начав гонку вооружений с выигрышных позиций.