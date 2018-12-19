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19.12.2018
Военное обозрение

Головной катер связи проекта 1388НЗ вошёл в состав Балтийского флота

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Соединение надводных кораблей охраны водного района Балтийского флота пополнилось катером связи, построенном на "Сокольской судоверфи". Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла на новейшем катере связи проекта 1388НЗ "Баклан" КСВ-2168, сообщили в пресс-службе флота.

Источник изображения: sdelanounas.ru

Катер модифицированного проекта 1388НЗ является головным в серии из трех катеров, которые должны быть построены в интересах Министерства обороны АО "Сокольская судоверфь". Главной задачей официально считается использование катера, как выносного пункта управления командующего флотом на учениях, для чего он оборудован современными системами связи и коммуникации. Кроме этого катер решает специальные задачи по обеспечению связи, а также для доставки офицеров командного и инспекторского состава на корабли. Вмещает 24 человека "переменного состава", может автономно работать в течение 10 суток, дальность плавания составляет 1 тысячу миль.

Катер КС-2168 спущен на воду в октябре 2017 года и после достройки в августе 2018 года отбуксирован в Петербург, где проходил испытания в акватории Балтийского моря. Строительство двух других катеров, "фактически не осуществляется". Проекты 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов (пр.1388, шифр "Баклан"), строившихся до 1990-х годов.

Основные характеристики катера:

длина наибольшая, – 66,9 м;

Ширина наибольшая – 11,0 м;

Высота борта на миделе – 5,0 м;

Осадка на миделе по КВЛ (расчетная) – 3,0 м;

Автономность – 10 сут;

Дальность плавания – 1000 миль.

18.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Проекты
БФ
Военные учения
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