В США признали неспособность противостоять российскому "гиперзвуку"

У США не хватает средств защиты, необходимых для противостояния новейшим типам гиперзвуковых вооружений России и Китая, сообщает Fox News со ссылкой на доклад Счетной палаты.

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Россия и Китай намеренно разрабатывают гиперзвуковое оружие, так как его скорость, высота и маневренность позволяет преодолеть большинство систем ПРО в мире. Также оно может быть использовано для улучшения как обычных, так и ядерных вооружений дальнего действия. На сегодняшний день никаких контрмер не существует,

приводит издание выдержку из доклада.

При этом автор отмечает, что Пентагон пытается исправить ситуацию. Так, в апреле текущего года военное ведомство объявило о заключенном с Lockheed Martin контракте на разработку "обычного гиперзвукового оружия". Стоимость сделки составила $928 млн. Позднее был подписан еще один подобный контракт на сумму $480 млн. Правда, пока речь идет лишь о прототипе.

Это не первое признание государственных органов США в неспособности противостоять новейшим вооружениям России и Китая.

В конце марта высокопоставленный чиновник Пентагона заявил на слушаниях в Сенате, что Москва и Пекин "агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства", и что у США пока "нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия". По словам генерала, американцам приходится надеяться лишь на "ядерную триаду" США, которая сдерживает потенциального противника.

Напомним, в начале марта Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию рассказал о новых видах вооружений, разрабатываемых в России, направленных, в том числе на преодоление ПРО. В числе новейших систем президент назвал ракету "Авангард", способную развивать скорость, превышающую 20 Мах.