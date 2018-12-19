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19.12.2018
Военное обозрение

В США признали неспособность противостоять российскому "гиперзвуку"

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У США не хватает средств защиты, необходимых для противостояния новейшим типам гиперзвуковых вооружений России и Китая, сообщает Fox News со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Россия и Китай намеренно разрабатывают гиперзвуковое оружие, так как его скорость, высота и маневренность позволяет преодолеть большинство систем ПРО в мире. Также оно может быть использовано для улучшения как обычных, так и ядерных вооружений дальнего действия. На сегодняшний день никаких контрмер не существует,

приводит издание выдержку из доклада.

При этом автор отмечает, что Пентагон пытается исправить ситуацию. Так, в апреле текущего года военное ведомство объявило о заключенном с Lockheed Martin контракте на разработку "обычного гиперзвукового оружия". Стоимость сделки составила $928 млн. Позднее был подписан еще один подобный контракт на сумму $480 млн. Правда, пока речь идет лишь о прототипе.

Это не первое признание государственных органов США в неспособности противостоять новейшим вооружениям России и Китая.

В конце марта высокопоставленный чиновник Пентагона заявил на слушаниях в Сенате, что Москва и Пекин "агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства", и что у США пока "нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия". По словам генерала, американцам приходится надеяться лишь на "ядерную триаду" США, которая сдерживает потенциального противника.

Напомним, в начале марта Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию рассказал о новых видах вооружений, разрабатываемых в России, направленных, в том числе на преодоление ПРО. В числе новейших систем президент назвал ракету "Авангард", способную развивать скорость, превышающую 20 Мах.

18.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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