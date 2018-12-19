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19.12.2018
Военное обозрение

ВВС Польши пополняются итальянскими учебно-боевыми самолетами M-346

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Министерство национальной обороны Польши заключило с итальянской компанией Leonardo новый контракт на поставку дополнительных четырех реактивных учебно-боевых самолетов Leonardo M-346, сообщает блог bmpd.

Источник изображения: 4-е учебное авиационное крыло ВВС Польши / 4slsz.wp.mil.pl

По данным издания, в марте этого года польское военное ведомство подписало первый контракт с итальянской компанией на поставку ВВС Польши еще четырех учебно-боевых самолетов М-346, к уже ранее полученным восьми таким же. Контракт стоимостью 115 млн. долларов предусматривал поставку самолетов к октябрю 2020 года, с опционом на поставку еще четырех. Новым соглашением польское Минобороны перевело опцион в твердый контракт стоимостью 130 млн. долларов с поставкой самолетов в 2022 году. Этим же контрактом предусмотрено доведение 12 остальных польских самолетов М-346 до так называемого уровня NATO STANAG 4193 Edition 3 IFF standard, являющегося разработанной Leonardo последней версией бортового оборудования и программного обеспечения М-346.

Всего же на сегодняшний день в составе ВВС Польши находятся восемь самолетов М-346 (польское название Bielik), которые входят в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzydo Lotnictwa Szkolnego) на 41-й авиационной базе в Демблине.

Всего на данный момент итальянская компания Leonardo поставила в различные страны 68 серийных самолетов М-346. Учебно-боевые самолеты используются в ВВС Италии, Сингапура, Израиля и Польши.

18.12.2018
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Страны
Израиль
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Польша
Сингапуp
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M-346
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Leonardo
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