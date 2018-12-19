Российские корветы получат на вооружение беспилотники

Российские корабли проекта 20380 будут оснащены модифицированными ударными беспилотниками "Орлан-10", сообщают Известия.

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Первым модернизацию прошел корвет Тихоокеанского флота "Совершенный". На его ангарной палубе оборудовано место для обслуживания и хранения нескольких БЛА "Орлан". Взлетают беспилотники с вертолетной палубы с помощью катапульт.

Основные задачи дронов – нанесение точечных ударов ракетами и небольшими бомбами по надводным и наземным объектам, а также разведка акватории с целью обнаружения кораблей противника.

Следующим, кто получит беспилотники, станет корвет "Громкий", который должен пополнить состав флота до конца текущего года.

Отрабатываемая в ВМФ тактика позволяет сделать корабли, построенные с применением стел-технологии, практически незаметными: в боевой обстановке им не обязательно будет включать "видимые" противником радары – для обнаружения целей будут использоваться беспилотники.

Размещение на корветах нескольких БЛА неслучайно. Один из аппаратов может вести разведку на высоте около полутора километров, другой, находясь чуть выше, с помощью средств РЭБ подавляет электронику противника, третий с высоты до 5 км ретранслирует на базу видео.

Дроны также способны наносить удары небольшими управляемыми либо неуправляемыми бомбами и ракетами, что позволить топить, например, катера и выводить из строя радары больших кораблей.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, беспилотники расширят возможности корветов. Теперь небольшие корабли смогут решать более широкий круг задач, находясь на значительном расстоянии от своей базы. Корабли смогут действовать из засады, отключив радары: установленные на корветах "Ураны" способны пустить на дно даже большие корабли.