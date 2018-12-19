Китайская Z-машина: Исследования в эпицентре термоядерного взрыва

Китайские военные для исследований параметров термоядерного взрыва возводят в китайской провинции Сычуань экспериментальный исследовательский центр, на котором смогут воспроизвести условия в его эпицентре. Исследования предполагается проводить на национальном аналоге Z-машины.

Этот "прибор" разработан и функционирует в "Z Pulsed Power Facility" в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.

Он на сегодняшний день - самый мощный источник рентгеновского излучения, и полученные на нем данные применимы как в военных, так и в мирных целях. Так, колоссальные уровни температуры и рентгеновского излучения, полученные на установке, достигают миллиардов градусов и сотен тераватт в пике рентгеновского импульса.

(подробнее в https://masterok.livejournal.com/1035743.html)

Сотни очень тонких нитей из вольфрама при пропускании через них импульса электрического тока в десятки мегаампер переходят в состояние плазмы, и после соударения с ускоренными в магнитном поле частицами появляется сверхмощный рентгеновский источник.

Китайская академия инженерной физики в своем ядерном центре оборонной направленности в Мяньяне, строит аналог американской Z-машины, который должен обойти ее во всем.

Китайская "машина" в ближайшем будущем будет излучать в двадцать–пятьдесят раз больше энергии в рентгеновском импульсе, это около шестидесяти мегаджоулей, против американских 2,7 мегаджоулей.

"Импульс просто беспрецедентный. С таким количеством энергии мы сможем нагреть мишень более чем до 100 миллионов градусов Цельсия. Это затмит машину в Сандии", - заявляет в газете "South China Morning Post" Лю Бо, доцент института ядерной науки и технологии Сычуаньского университета. Он считает, что таким образом китайским ученым удастся получить управляемую реакцию термоядерного синтеза.

Также неназванный китайский физик заявил, что модель Z-машины в Китае якобы уже построена.

Подобные исследования проводятся в КНР не только для "обуздания мирного термояда", военные в Пекине интересуются в первую очередь "чистой водородной бомбой", которая без плутониевого детонатора не даст на поверхности Земли длительного заражения местности.

С одной стороны новейшие технологии дают надежду на прогресс, приносящий ощутимую пользу человечеству, а с другой вызывает опасения, что любой прогресс направлен в первую очередь на разрушение и уничтожение.