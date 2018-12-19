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19.12.2018
Военное обозрение

В США испытывают "Огненную птицу" - беспилотник с пилотом

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Американская компания Northrop Grumman заканчивает испытания "опционально пилотируемого аппарата" (Optionally Piloted Vehicle, OPV), имеющего возможность летать, как в беспилотном, так и в пилотируемом варианте, передает "Warspot" со ссылкой на портал thedrive.com.

пилотируемый вариант Firebird

Источник изображения: northropgrumman.com

Решение объединить возможности пилотируемого и беспилотного управления было продиктовано стремлением сэкономить расходы на эксплуатацию, поскольку во время одной миссии Firebird может решать задачи для БПЛА, а там, где полеты беспилотников запрещены - переходить на пилотируемый вариант.

беспилотный вариант Firebird

Источник изображения: northropgrumman.com

Первый полёт опционально пилотируемой машины Northrop Grumman Firebird состоялся в феврале 2010 года, позднее была проведена закрытая демонстрация для чиновников Пентагона. По заявлению разработчиков, успешное завершение цикла испытаний, которые идут в настоящее время, может привести к серийному производству данной машины уже в следующем году.

Firebird имеет размах крыльев в 19,8 м, длину корпуса - 10,3 м. Максимальная высота подъема составляет 9 км, время нахождения в воздухе указано от 24 до 40 часов. Скорость движения - 250 км/час. Максимальный вес груза - 562 кг. Дальность полета - до 2,5 тысяч километров. В полевых условиях переделка из беспилотной в пилотируемую версию (и обратно) занимает всего четыре часа, а смена разведывательных модулей - порядка 30 минут. Основное предназначение - ведение разведки.

В компании отмечают, что за счет простой и прочной конструкции Firebird можно использовать на аэродромах с плохим покрытием.

18.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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