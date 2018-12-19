В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"

В мае следующего года по Красной площади впервые пройдут 120-мм самоходные артиллерийские орудия (САО) 2С42 "Лотос", сообщают Известия.

Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net, https://iz.ru

Новейшая артсистема может вести огонь с закрытых позиций, как обычная гаубица, и уничтожать цели навесным огнем, как миномет.

По данным газеты, "Лотосы" пройдут по Красной площади в составе бронетехники ВДВ. Предполагается, что новая самоходка заменит в десантных войсках и морской пехоте всю устаревшую линейку установок, типа "Нона-С", "Нона-СМ", "Свиристелка".

Орудие разработано в "ЦНИИточмаш". На предприятии подтвердили, что в настоящее время собирается и отлаживается опытный образец САО. При разработке машины реализован комплекс неординарных инженерных решений, позволивших улучшить ее боевые и ходовые качества, а также увеличить живучесть.

САО использует ходовую часть установки 2С25 "Спрут-СД", ее скорость – до 70 км/час, запас хода – 500 км. Машина способна самостоятельно плавать со скоростью до 10 км/час. Калибр орудия – 120 мм, дальность стрельбы – до 13 км. Экипаж – 4 человека.

Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net, https://iz.ru

Корпус выполнен из стали и специальных алюминиевых сплавов, обеспечивая защиту экипажа от стрелкового оружия. Машина оснащена автоматизированным боевым отделением и цифровой системой управления огнем. Система автоматически рассчитывает необходимые для стрельбы установки, а также количество боеприпасов, которое потребуется для уничтожения цели.

САО отвечает основному требованию ВДВ, предъявляемому ко всем артсистемам, – это аэромобильность. Установку можно перебросить по воздуху и доставить в заданный район десантным способом.