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19.12.2018
Военное обозрение

В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"

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В мае следующего года по Красной площади впервые пройдут 120-мм самоходные артиллерийские орудия (САО) 2С42 "Лотос", сообщают Известия.

Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net, https://iz.ru

Новейшая артсистема может вести огонь с закрытых позиций, как обычная гаубица, и уничтожать цели навесным огнем, как миномет.

По данным газеты, "Лотосы" пройдут по Красной площади в составе бронетехники ВДВ. Предполагается, что новая самоходка заменит в десантных войсках и морской пехоте всю устаревшую линейку установок, типа "Нона-С", "Нона-СМ", "Свиристелка".

Орудие разработано в "ЦНИИточмаш". На предприятии подтвердили, что в настоящее время собирается и отлаживается опытный образец САО. При разработке машины реализован комплекс неординарных инженерных решений, позволивших улучшить ее боевые и ходовые качества, а также увеличить живучесть.

САО использует ходовую часть установки 2С25 "Спрут-СД", ее скорость – до 70 км/час, запас хода – 500 км. Машина способна самостоятельно плавать со скоростью до 10 км/час. Калибр орудия – 120 мм, дальность стрельбы – до 13 км. Экипаж – 4 человека.

Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net, https://iz.ru

Корпус выполнен из стали и специальных алюминиевых сплавов, обеспечивая защиту экипажа от стрелкового оружия. Машина оснащена автоматизированным боевым отделением и цифровой системой управления огнем. Система автоматически рассчитывает необходимые для стрельбы установки, а также количество боеприпасов, которое потребуется для уничтожения цели.

САО отвечает основному требованию ВДВ, предъявляемому ко всем артсистемам, – это аэромобильность. Установку можно перебросить по воздуху и доставить в заданный район десантным способом.

18.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С25 Спрут-СД
Нона-С
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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3 комментария
№1
19.12.2018 05:31
Из проекта "Арматы" привязной БПЛА шибко хочется на "Лотос", не более 30 высотой(это 9-этажный дом). Позволит любому из боевого расчета с третьего выстрела более менее "бац!" делать,  сегодня все ВСУшники наловчились, злодеи, с канадско-польскими операторами обычных БПЛА.
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№2
19.12.2018 06:48
Цитата, Байкал57 сообщ. №1
с третьего выстрела и без всяких бпла расчет должен сделать бац по цели.  Да же со второго....
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№3
19.12.2018 06:50
С первого выстрела при помощи БПЛА и того же краснополя,  должно все закончится.
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