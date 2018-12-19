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19.12.2018
Военное обозрение

РФ проведёт в Арктике стратегическое учение

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Часть крупномасштабного учения "Центр-2019" пройдет в Арктике с охватом территории от Новой Земли до Новосибирских островов, сообщают Известия со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: https://www.youtube.com

В ходе маневров пройдет полноценное тестирование новой военной техники, специально разработанной для Заполярья.

В Минобороны напомнили, что учение "Центр-2019" запланировано на август-сентябрь следующего года. Несколько его этапов пройдут в Арктике. В этом году уже приступили к подготовке необходимой инфраструктуры: создаются портовая и причальная зоны для переброски войск.

По словам представителя военного ведомства, максимально будут задействованы две мотострелковые бригады стратегического командования "Север". Особое внимание уделят выполнению тактических задач, а также техническому и тыловому обеспечению.

Кроме того, в учении задействуют силы Тихоокеанского флота, бомбардировочную авиацию, будут развернуты средства ПВО. Мотострелков и морпехов посадят на корабли, они будут отрабатывать оборону и наступление в арктических условиях, рассказали в военном ведомстве.

Во время "боевых действий" проверят возможности техники, специально разработанной для Арктики, в том числе комплексы ПВО "Панцирь-СА" и "Тор-М2ДТ", бронетехника БТР-82А, МТ-ЛБВ, танк Т-80БВ, машина огневой поддержки "Торос", а также вездеходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Северный флот будет представлен надводными и подводными кораблями, морской авиацией и береговыми силами, в том числе комплексами "Бастион".

18.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бастион
БТР-82
БТР-82А
ДТ-30
МТ-ЛБ
Т-80
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Тор ЗРК
ТОФ
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