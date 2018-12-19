Путин заявил о шаге Вашингтона, который может обрушить архитектуру безопасности

Владимир Путин прокомментировал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что 4 декабря глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что РФ "не исполняет своих обязательств в рамках договора", и добавил, что если Москва "не вернётся к исполнению, то США выйдут из ДРСМД в течение 60 дней".

По словам российского президента, выход США из этого договора будет иметь тяжелейшие последствия для международной безопасности.

Источник изображения: сайт Кремля

Президент Путин:

Такой шаг Вашингтона может привести к обрушению всей архитектуры безопасности.

По словам российского лидера, Штаты сами уже нарушили всё, что можно было нарушить в этом договоре, а теперь ищут предлог, чтобы из договора выйти официально.

Владимир Путин отметил, что у любой из сторон могут быть те или иные претензии к договору РСМД, однако договор играет стабилизирующую роль, и его можно расширять включением других государств, в последнее время оснастивших свои войска ракетами средней и меньшей дальности.

На сегодняшний день ракетами СМД наземного базирования обладают Израиль, Китай, Индия, Иран и другие страны. Россия призывает США не разрывать договор, а постараться сделать так, чтобы его действие распространилось и на эти государства мира. Но в США решение уже давно принято, что, как отмечали российские власти, понятно по заложенным в военный бюджет на будущий год расходам и их назначению.