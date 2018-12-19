Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии

Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

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По словам министра обороны, численный состав российских военнослужащих в Сирии сокращён и доведён до установленного штата, что достаточно для выполнения поставленных задач. Состав типовой, а численность такая же, как и на других российских военных базах, находящихся за рубежом. В Россию возвращена вся техника, не входящая в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Тоже самое касается и вооружений.

Кроме этого, добавил Шойгу, до минимума сокращены полеты российской авиации. Вместо сотни вылетов самолетов в сутки, совершается 3-4 в неделю, в основном для проведения воздушной разведки.

Кроме военнослужащих, несущих службу на российских базах, в Сирии остались военные советники, силы специальных операций, сотрудники Центра по примирению воюющих сторон и военная полиция, которые выполняют поставленные задачи в зонах деэскалации и других местах на территории САР, добавил министр.