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19.12.2018
Военное обозрение

ВМС США заказали ещё два корабля типа "Индепенденс"

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Пентагон заключил контракт с компанией Austal USA на поставку двух дополнительных кораблей прибрежной морской (LCS) зоны типа "Индепенденс", сообщает Mil.Press FlotProm.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Таким образом, американские ВМС в этом году законтрактовали четыре новых корабля данного типа. Стоимость одного корабля, по данным военного ведомства, составляет около $584 млн.

Названия будущих кораблей пока не выбраны, поэтому они фигурируют в сообщениях под номерами LCS-36 и LCS-38. Соответственно они станут 18-м и 19-м представителями типа "Индепенденс".

По словам гендиректора компании Дэвида Синглтона, новый заказ подтверждает уникальность корабля и является еще одним доказательством того, какую важную роль Austal играет в обновлении Военно-морских сил США.

Теперь в портфеле компании заказы на еще десять кораблей класса LCS, что обеспечит загрузку ее производства до 2025 года, добавил Синглтон.

Напомним, в США существует конкуренция в этой сфере: корабли серии LCS строят два разных подрядчика – Lockheed Martin и Austal. В отличие от традиционной конструкции типа "Фридом" (предложена компанией Lockheed Martin), корабли типа "Индепенденс" представляют собой тримаран.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Водоизмещение корабля "Индепенденс" составляет 2,3 тыс. тонн, его длина – 127 м, ширина – 31 м. Скорость – до 47 узлов, дальность плавания 4,9 тыс. км. Вооружение: 57-мм пушка, четыре крупнокалиберных пулемета (12,7 мм), зенитная ракетная установка Evolved SeaRAM. предусмотрено размещение двух вертолетов MH-60R/S "Сихок".

Для справки: 14 декабря на предприятии Austal в штате Алабама состоялась церемония закладки 13-го корабля типа "Индепенденс" (LCS 26).

18.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
Phalanx CIWS
SH-60
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
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