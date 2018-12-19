Глава военной контрразведки: "Смерш" работал даже на Аляске

О малоизвестных страницах истории российской военной контрразведки, о крупнейших операциях и задачах накануне 100-летнего юбилея этой службы в интервью ТАСС рассказал генерал-полковник Николай Юрьев

]О малоизвестных страницах истории российской военной контрразведки, основных этапах ее развития, крупнейших операциях и задачах на сегодняшний день накануне 100-летнего юбилея этой службы в интервью ТАСС рассказал руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

— 19 декабря отечественная военная контрразведка отметит свое 100-летие. Расскажите, какие задачи она сейчас решает?

— На одном из заседаний коллегии ФСБ России Владимир Владимирович Путин, бывший тогда директором службы, назвал военную контрразведку "мини-ФСБ", и это вполне справедливо. Действительно, работа военных контрразведчиков включает в себя практически все направления деятельности ФСБ России.

Основными задачами Департамента военной контрразведки ФСБ России и органов безопасности в войсках являются пресечение устремлений иностранных разведок к Вооруженным силам Российской Федерации, добывание разведывательной информации об угрозах безопасности, пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против войск, а также обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках.

Почему появился особый отдел

— Как принималось решение о создании органов военной контрразведки?

— После установления советской власти вопросами борьбы с контрреволюцией в армии и на флоте занимались военно-революционные комитеты. Весной 1918 года при Всероссийском главном штабе РККА, Морском генштабе и Оперативном управлении Высшего военного совета были созданы контрразведывательные подразделения, впоследствии объединенные в отдел Военного контроля при Регистрационном управлении Реввоенсовета Советской республики.

В это же время для борьбы с контрреволюционерами и шпионами в соединениях и частях Чехословацкого (Восточного) фронта стали создаваться армейские чрезвычайные комиссии. К осени 1918 года фронтовые, армейские и флотские ЧК были образованы практически во всей действующей армии.

Некоторое время чрезвычайные комиссии и органы Военного контроля одновременно работали в войсках. Сформированная в ноябре 1918 года специальная комиссия из представителей ВЧК и Реввоенсовета пришла к выводу о необходимости создания единого органа военной контрразведки.

Решением Бюро ЦК ВКП(б) от 19 декабря 1918 года органы Военного контроля были объединены с военными ЧК на местах. Руководство новыми структурами было возложено на Особый отдел ВЧК, первым начальником которого стал Михаил Сергеевич Кедров. С тех пор 19 декабря 1918 года считается днем создания органов военной контрразведки.

— А как же предшественники советской военной контрразведки — контрразведывательные органы царской России? Они ведь тоже ловили иностранных шпионов?

— Самостоятельной структуры, отвечавшей за защиту армии и флота от иностранных разведок, в России долгое время не существовало.

Первую попытку изменить ситуацию предпринял военный министр А.Н. Куропаткин. В докладной записке от 20 января 1903 года на имя Николая II он писал: "…обнаружение государственных преступлений военного характера до сего времени у нас являлось делом чистой случайности, результатом особой энергии отдельных личностей или стечением счастливых обстоятельств; ввиду сего является возможность предполагать, что большая часть этих преступлений остается нераскрытыми".

Царь согласился с доводами министра. В Санкт-Петербурге при Главном штабе русской армии было создано Разведочное отделение. Его первому начальнику В.Н. Лаврову удалось в короткие сроки организовать плотное наблюдение за проживавшими в столице иностранными военными атташе. Это позволило выявить ряд российских военных чиновников, имевших подозрительные контакты с иностранцами.

Среди первых успехов Разведочного отделения — задержание в феврале 1904 года штабного офицера ротмистра Ивкова. В ходе следствия он признался, что продавал секретные сведения сразу четырем иностранным военным атташе: японскому, французскому, германскому и австрийскому. В результате другой операции был выдворен из страны военный атташе Австро-Венгрии граф Спандоки, курировавший шпионскую сеть в России.

Несмотря на безусловные успехи Разведочного отделения в борьбе с военным шпионажем, обеспечить надежную защиту армии и флота оно не могло в силу небольшого штата сотрудников и отсутствия территориальных подразделений.

Во время Русско-японской войны иностранные разведки стали действовать в России настолько активно, что в военном ведомстве и тайной полиции задумались об организации системы военной контрразведки в масштабах страны. Объединить усилия предложил Петр Столыпин — председатель Совета министров, министр внутренних дел и шеф жандармов. По его инициативе в декабре 1908 года была созвана комиссия из представителей Департамента полиции, Генерального штаба и Морского генерального штаба.

Комиссия пришла к выводу, что "наиболее рациональной мерой контрразведки является организация правильной и широко поставленной секретной агентурной службы". Воплощение решения в жизнь затянулось на два года. Второе заседание межведомственной комиссии под председательством командира Отдельного корпуса жандармов П.Г. Курлова состоялось 29 июля 1910 года. На нем было принято решение о создании контрразведывательных подразделений при штабах округов. В их распоряжение предполагалось откомандировывать опытных разыскников из числа жандармских офицеров.

Военный министр В.А. Сухомлинов 8 июня 1911 года утвердил разработанное Генштабом Положение о контрразведывательных отделениях: создавалось 11 контрразведывательных отделений при штабах округов и центральный регистрационный орган при Генштабе. Такая структура военной контрразведки сохранилась до 1917 года.

— Расскажите о первых успехах Особого отдела ВЧК.

— В 1919–1920 годах Особым отделом были проведены операции, которые до сих пор входят в программу обучения молодых контрразведчиков. Были разгромлены финансировавшиеся французской разведкой белогвардейские военизированные организации "Национальный центр" и "Тактический центр", ликвидированы резидентуры 2-го отдела генштаба польской армии, действовавшие под прикрытием ячеек "Польской организации войсковой" в Киеве, Минске, Одессе, Москве и Петрограде, сорваны планы зарубежных белоэмигрантских центров по организации покушения на командующего Западным фронтом М.Н. Тухачевского. Руководил операциями особоуполномоченный Особого отдела ВЧК А.Х. Артузов, впоследствии возглавивший Контрразведывательный отдел Государственного политического управления.

Участвовали армейские чекисты и в ликвидации контрреволюционных мятежей, один за другим вспыхивавших в охваченной Гражданской войной стране. Во время антоновского мятежа сотрудник Особого отдела Тамбовской группы войск В.Г. Белугин внедрился в банду Матюхина — ближайшего сподвижника Антонова. Завоевав доверие Матюхина, чекист предложил ему провести совещание со всеми главарями подчиненных отрядов. В ходе операции по задержанию собравшихся в лесном штабе бандитов те оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. За личное мужество Белугин был награжден орденом Красного Знамени.

Особым отделом Первой конной армии под руководством Г.А. Трушина было предотвращено восстание в Ростове-на-Дону 40-тысячной "Армии спасения России", предводителем которой был деникинский генерал Ухтомский. Накануне запланированного дня восстания Ухтомский был арестован. Чекистам удалось убедить его созвать съезд атаманов казацких отрядов в станице Елизаветинской. На встречу с мятежниками отправились командарм Буденный и Трушин, которые смогли убедить казаков сдать оружие и разъехаться по домам.

Большой вклад внесли военные контрразведчики в разгром басмаческого движения в Средей Азии. Особым отделом 13-го стрелкового корпуса под руководством Ч.А. Путовского был проведен ряд агентурных мероприятий, позволивших внести раскол в руководство подпольных националистических организаций, действовавших при активной поддержке британских и турецких спецслужб. В память о заслугах в освобождении Туркестана от басмачей центральная площадь Душанбе и один из городских проспектов были названы именем Чеслава Путовского.

— Как относилось к деятельности военной контрразведки командование Красной армии?

— Армейское командование высоко ценило работу Особых отделов в войсках. Например, врид командующего войсками Северо-Кавказского военного округа С.М. Буденный направил на имя Ф.Э. Дзержинского благодарственную телеграмму: "Особотделом СКВО успешно проведена тяжелая … работа на территории, переполненной многочисленными крупными контрреволюционными белогвардейскими организациями, …покрытой густой сетью уголовного политического бандитизма". Он отметил "почти окончательную ликвидацию большинства крупных антисоветских группировок, организаций, бандитизма усиленными действиями Особого отдела".

Успехи военной контрразведки отмечало и руководство страны. 20 декабря 1922 года Особый отдел ВЧК (ГПУ) был награжден орденом Красного Знамени. В приказе Реввоенсовета отмечалось, что попытки контрреволюции нанести Красной армии удар в спину, разрушить ее изнутри "разбивались самоотверженной революционной работой Особого отдела в центре и на местах".

Потерянный флот, золото Колчака и Зимняя война

— Из недавно рассекреченных документов стало известно, что Экспедицию подводных работ особого назначения (ЭПРОН), о которой в советское время знали по книгам и фильмам, создавали сотрудники Особого отдела. Как случилось, что военная контрразведка занялась водолазным делом?

— За годы Первой мировой и Гражданской войн Россия потеряла практически весь военный и гражданский флот. Сотни кораблей и судов оказались на дне. Руководством страны было принято решение организовать их подъем и восстановление — это было быстрее и дешевле, чем строить заново. То, что нельзя было восстановить, планировалось направить на переработку, поскольку советская промышленность остро нуждалась в черном и цветных металлах. В противном случае все пришлось бы покупать за границей за золото.

Попытки организовать подъем судов силами коммерческих предприятий не принесли успеха — работы обходились дорого, проводились кустарным способом, растягиваясь на годы. С учетом исключительной важности возрождения военного флота эту работу поручили созданной в 1923 году при Особом отделе ГПУ Экспедиции подводных работ. Ее возглавил Л.Н. Захаров (Мейер) — помощник начальника Особого отдела ГПУ.

Всплытие носовой части эсминца "Калиакрия", 1925 год Источник изображения: © Архив ФСБ

Уже в августе 1924 года была поднята и передана на восстановление российская подводная лодка "Пеликан", в апреле 1925 года — французский тральщик "Перванш".

Всего за годы существования ЭПРОН поднято 110 судов, 76 из них были восстановлены и возвращены в строй

Водолазы ЭПРОН подняли со дна Черного и Азовского морей более 13 тыс. тонн черного и 1,2 тыс. тонн цветных металлов. Экспедиция находилась в составе ОГПУ СССР до 1931 года. Впоследствии на ее основе была создана аварийно-спасательная служба ВМФ.

— Какие еще необычные задания выполняли военные чекисты?

— В начале 1920 года войска Красной армии отбили у колчаковцев Иркутск, где был обнаружен ранее захваченный белогвардейцами в Казани золотой запас Советской Республики — 22 тыс. пудов золота в монетах и слитках общей стоимостью 411 млн рублей. Было принято решение отправить золото по железной дороге к прежнему месту хранения, организовав надежную охрану. Комиссаром эшелона, лично отвечавшим за сохранность груза и его доставку в Казань, был назначен сотрудник Особого отдела 5-й армии Александр Косухин, которому тогда только исполнилось 19 лет.

Поезд добирался из Иркутска до Казани около двух месяцев. За это время отряду Косухина приходилось несколько раз отражать нападения бандитских шаек. Часть железнодорожных мостов на пути оказалась разрушена, и охрана эшелона возводила временные рельсовые пути, по которым вручную перекатывала вагоны. 3 мая 1920 года "золотой" эшелон прибыл в Казань. Косухин лично доложил о выполнении задания Ленину в Кремле.

А 24 ноября 1921 года решением Совета труда и обороны в ведение Особого отдела ВЧК была передана организация пограничной службы. На основных направлениях были созданы особые отделы по охране границ. Военными чекистами были задержаны тысячи агентов иностранных разведок, диверсантов и контрабандистов, пытавшихся нелегально перейти границу.

— Какие задачи решали военные контрразведчики после окончания Гражданской войны?

— В 1920–30-е годы армейские чекисты оказывали помощь командованию в становлении и развитии Вооруженных сил, освоении войсками новых видов вооружения и военной техники, осуществляли контрразведывательное обеспечение действий Красной армии в нескольких локальных вооруженных конфликтах.

В ходе советско-китайского конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) сотрудники Особого отдела Особой Дальневосточной армии не только обеспечивали контрразведывательную защиту войск, но и выполняли оперативные задания в тылу врага. Так, осенью 1929 года боевая группа оперуполномоченного Г.К. Воеводы в тылу противника, на восточном участке КВЖД, взрывала железнодорожные мосты, пускала под откос воинские эшелоны, нарушала телеграфно-телефонную связь. Летом 1938 года армейские чекисты плечом к плечу с бойцами Красной армии сражались с японскими милитаристами у озера Хасан. Лейтенант госбезопасности Б.У. Алмаев в течение двух суток руководил обороной занимаемых позиций, заменив тяжело раненного командира батальона. В числе первых в стране в октябре 1938 года он был награжден медалью "За отвагу".

Во время советско-финляндской войны 1939–1940 годов только за первые три месяца боевых действий Особыми отделами Северо-Западного фронта было выявлено более 40 финских агентов и диверсантов, уничтожено несколько действовавших в тылу советских войск диверсионных групп. За время этой войны разведка противника не смогла провести ни одной акции, оказавшей влияние на ход операций Красной армии. За мужество и героизм 348 сотрудников Особых отделов были награждены орденами и медалями.

Почему так запомнился "Смерш"

— В последнее время возрос интерес общества к деятельности армейских чекистов в годы Великой Отечественной войны — написано много новых книг, снято немало фильмов. Как встретили врага военные контрразведчики?

— С первых дней войны работа армейских чекистов была перестроена на военный лад, был проведен ряд успешных зафронтовых операций. Например, осенью 1941 года разведывательно-диверсионный отряд Особого отдела Западного фронта под командованием капитана Х.Д. Кусова и старшего лейтенанта Я.Н. Шпилевого совершил 750-километровый рейд по оккупированным территориям Смоленской, Витебской и Калининской областей. За 35 дней чекисты провели 21 боевую операцию, уничтожили несколько сотен вражеских солдат и офицеров, осуществили ряд диверсий на железной дороге, добыли и передали в штаб фронта важную развединформацию.

Были осуществлены успешные внедрения в разведывательные органы противника. Зафронтовые агенты П.И. Прядко, А.С. Соболев, Н.С. Андреев, М.О. Малышев, Н.И. Александрова долгие месяцы действовали в разведшколах абвера, передавая в Центр информацию о сотрудниках школ и подготовленных гитлеровцами диверсантах.

А внедренный в финскую разведывательно-диверсионную школу в Петрозаводске С.Д. Гоменюк настолько понравился своим "хозяевам", что, убегая в 1944 году в Финляндию, они забрали его с собой как одного из самых перспективных агентов

С июля 1943-го по апрель 1945 гда в разведшколе абверкоманды-103 действовал зафронтовой агент Александр Иванович Козлов. Он был назначен преподавателем, а затем начальником учебной части разведшколы. Немцы наградили его двумя бронзовыми и двумя серебряными медалями, крестом "За заслуги", а также присвоили звание "капитан Русской освободительно армии".

Пользуясь доверием руководства школы, Козлов отсеивал как неспособных к обучению и возвращал в лагерь для военнопленных наиболее преданных нацистам курсантов. Склонял к переходу на советскую сторону выпускников разведшколы, которые после переброски через линию фронта являлись в органы "Смерш" с полученным от Козлова паролем и в дальнейшем активно использовались в радиоиграх. Его подвиг положен в основу сценария известной кинотрилогии "Путь в "Сатурн", "Конец "Сатурна" и "Бой после Победы".

— В этом году исполнилось 75 лет со дня создания Главного управления контрразведки "Смерш". Почему в один из самых напряженных периодов войны, накануне Курской битвы, руководством страны было принято решение провести серьезные изменения в системе военной контрразведки?

— В начале 1943 года в войне наметился перелом. К этому времени штаты Особых отделов были значительно расширены, накоплен уникальный опыт, которого в силу объективных причин не имели другие структуры НКВД. Изменение общего характера боевых действий потребовало перестройки работы военной контрразведки.

Она была не просто реформирована. Для того чтобы помочь армии максимально эффективно выполнять задачи, военная контрразведка фактически стала частью армии, получив грозное имя "Смерш" ("Смерть шпионам").

Кстати, не все знают, что такое название получили сразу три контрразведывательные службы разных ведомств. 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР (начальник — комиссар госбезопасности 2-го ранга В.С. Абакумов), а также Управление контрразведки "Смерш" Наркомата ВМФ (начальник — комиссар госбезопасности П.А. Гладков). Чуть позже, 15 мая 1943 года, был создан Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР (начальник — комиссар госбезопасности С.П. Юхимович), в сфере ответственности которого находились пограничные и внутренние войска, милиция и другие вооруженные формирования НКВД СССР.

Значение, которое придавалось работе военной контрразведки, подчеркивает тот факт, что начальник ГУКР "Смерш" являлся заместителем Наркома обороны СССР И.В. Сталина.

— Как вы считаете, правильным ли оказалось решение о создании органов "Смерш"?

— Правильным и своевременным. Военная контрразведка стала получать задачи от главы государства и ему же докладывать об их выполнении. И результаты не заставили себя ждать. Только в июне-июле 1943 года контрразведчики Центрального фронта обезвредили 15 разведывательно-диверсионных групп противника.

В 1943 году ГУКР "Смерш" был предотвращен теракт в отношении командующего Ленинградским фронтом Л.А. Говорова.

В 1944 году в Смоленской области была задержана супружеская пара Таврин — Шилова, заброшенная на нашу территорию с целью совершения теракта в отношении И.В. Сталина

Всего за годы войны было обезврежено более 30 тыс. шпионов, 3,5 тыс. диверсантов и 6 тыс. террористов.

Большое внимание уделялось защите сведений, составляющих государственную тайну, и дезинформации гитлеровских спецслужб. Контролировалась эффективность мероприятий командования по маскировке военной техники. Выявлялась немецкая агентура, собиравшая данные о движении воинских эшелонов. На второстепенных участках фронта организовывались ложные радиосети, которые вели интенсивный радиообмен. Противник был в полной уверенности, что там размещены крупные соединения советских войск. Благодаря эффективной работе органов "Смерш" накануне Курской битвы вермахт оказался "слеп и глух" и массированный удар артиллерии и авиации советских войск по приготовившимся к наступлению немцам ранним утром 5 июля 1943 года стал для гитлеровских генералов полной неожиданностью.

— Многие успехи военной контрразведки связаны с радиоиграми.

— Действительно, радиоигры стали гибким и эффективным инструментом воздействия на противника, навязывания ему дезинформации. Их подготовку и ведение курировал 3-й отдел ГУКР "Смерш" под руководством В.Я. Барышникова. Начальник "Смерш" В.С. Абакумов лично добился возможности освобождать от уголовной ответственности явившихся с повинной и привлекать к участию в радиоиграх гитлеровских агентов.

В ходе радиоигр военные контрразведчики срывали акции абвера по ведению разведки в прифронтовой полосе, в промышленных районах Урала и Сибири, арестовывали заброшенных в тыл диверсантов и привлекали их к сотрудничеству. Долгие месяцы затем они отправляли в Германию радиограммы об успехах несуществовавших боевых групп, раз за разом заставляя немцев перебрасывать через линию фронта радиоаппаратуру, оружие и боеприпасы, пополнять якобы редеющий состав диверсионных групп свежими силами — выпускниками разведшкол.

Всего за годы Великой Отечественной войны было проведено более 180 радиоигр с противником, в ходе которых арестовано свыше 400 агентов германской разведки, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, диверсионных средств.

— Правда ли, что "Смерш", который существовал всего три года, стал самой эффективной спецслужбой времен Второй мировой войны?

— Безусловно. По оценкам историков и ветеранов спецслужб, "Смерш" не имел себе равных ни по размаху, ни по интенсивности, ни по результатам деятельности. За годы войны гитлеровским спецслужбам не удалось приобрести ни одного агента из числа сотрудников "Смерш", а также в органах военного управления. Ни один стратегический план советского командования не стал достоянием противника.

Сотрудники "Смерш" у Рейхстага, 1945 год Источник изображения: © Архив ФСБ

Превосходство советской военной контрразведки признали и наши враги. Приведу лишь несколько цитат. Фельдмаршал Кейтель: "…данные нашей агентуры касались только тактической зоны, и ни разу не было получено сведений, которые бы оказывали серьезное воздействие на развитие военных операций". Глава разведки Главного управления имперской безопасности Шелленберг: "…некоторое время Москва поставляла правдивую информацию, чтобы в решающий момент сделать высшее немецкое руководство жертвой роковой дезинформации". Начальник военной контрразведки "Абвер-3" генерал-лейтенант фон Бентивеньи: "…почти ни один заброшенный в тыл Красной армии агент не избежал контроля со стороны советских органов, и в основной массе немецкая агентура была русскими арестована, а если и возвращалась обратно, то зачастую была снабжена дезинформационным материалом".

Визит на Аляску, ракетные технологии и проверки репатриантов

— В 1944 году наступавшие советские войска перешли границу СССР, и военным контрразведчикам пришлось действовать фактически на чужой территории. Какие особенности были в работе органов "Смерш" за рубежом?

— Военные контрразведчики всегда действуют вместе с войсками. Линия фронта двигалась на запад, и вслед за ней перемещались на территорию европейских государств подразделения "Смерш". Разумеется, работа военных контрразведчиков была скорректирована: в штат включены переводчики со знанием европейских языков, налажено взаимодействие с местными подпольщиками и партизанами, на освобожденной территории организован розыск сотрудников действовавших при гитлеровцах администраций и карательных органов, выявление оставленной немцами агентуры и диверсионно-разведывательных групп.

В годы войны "Смерш" действовал не только на территории Европы, но и в Иране, Монголии, Китае, Корее, Японии. Мало кто знает, что сотрудникам "Смерш" довелось побывать и на Американском континенте. В марте 1945 года на американскую военно-морскую базу Колд-Бей, дислоцированную на Аляске, были направлены 12 тыс. моряков Тихоокеанского флота для пиемки кораблей в счет ленд-лиза. Оперативное обеспечение отряда осуществлял специально созданный отдел контрразведки "Смерш" НКВМФ.

Несмотря на неоднократные попытки американцев получить от наших моряков секретную информацию или убедить их остаться в Америке, случаев измены Родине допущено не было

27 сентября 1945 года отряд закончил прием кораблей и возвратился в СССР.

— В конце войны в Германии много внимания уделялось созданию "оружия возмездия". Приходилось ли военным контрразведчикам заниматься этой темой?

— В апреле 1945 года внимание военных контрразведчиков привлекло то, что повышенный интерес к немецкому "супероружию" проявляли спецслужбы США и Великобритании. Стало известно, что американцы разыскали на территории Германии и тайно готовят к вывозу в США большую группу немецких ученых, работавших над созданием ракетного оружия. Среди них был доктор Гельмут Греттруп — один из крупнейших специалистов по системам управления ракет, ближайший помощник главного конструктора ракеты "Фау-2" Вернера фон Брауна.

Сотрудники отдела "Смерш" 260-й стрелковой дивизии смогли убедить отказаться от выезда в США сначала жену Греттрупа — убежденную антифашистку, а через нее и самого ученого. Вскоре Греттруп начал работать совместно с советскими специалистами в институте "Рабе", созданном в Нордхаузене для сбора информации о ракетных программах Германии. При помощи Греттрупа к работам в институте было привлечено более 150 немецких специалистов.

Союзники внимательно следили за ходом работ и не прекращали попыток переманить на свою сторону ученых. В июле 1946 года контрразведчики пресекли вербовочный подход к Греттрупу со стороны англичан, которые предлагали ему продолжить работу в Великобритании в обмен на "долгосрочный договор и прекрасные условия".

К октябрю 1946 года основные работы в Нордхаузене были завершены.

На территорию СССР было вывезено большое количество оборудования и деталей ракет, а также 196 немецких специалистов-ракетчиков с семьями

В дальнейшем Греттруп принимал участие в работах по созданию первых в нашей стране серийных образцов ракетной техники, проводившихся под руководством С.П. Королева.

— Насколько была необходима проверка сотрудниками "Смерш" побывавших в плену и вышедших из окружения советских военнослужащих? Что это было: чрезмерная подозрительность или вынужденная мера?

— Это была настоятельная необходимость, обусловленная реалиями военного времени. Проверка советских военнослужащих, побывавших в плену и вышедших из окружения, велась с первых дней войны, ведь только в июле-августе 1941 года в плен попало более миллиона солдат и офицеров Красной армии. Данная работа требовала от сотрудников военной контрразведки огромного опыта и мастерства. Важно было, не унижая защитников Родины подозрениями в измене, выявить внедрившуюся в их ряды агентуру противника и предателей.

В результате подавляющее большинство проверенных военнослужащих было возвращено в действующую армию. Было выявлено несколько тысяч агентов германских спецслужб, разоблачены десятки тысяч карателей и нацистских пособников. Но главным итогом стало то, что миллионам советских людей было возвращено честное имя.

Проверочная деятельность военной контрразведки не ограничивалась военнослужащими. С сентября 1944-го по декабрь 1945 года на приемные пункты в Одессу и Мурманск морским путем из Европы прибыло более 5 млн репатриантов — освобожденных узников концентрационных лагерей и советских граждан, угнанных на принудительные работы в Германию. В ходе их проверки сотрудники Особых отделов неоднократно получали информацию о том, что спецслужбы вчерашних союзников — США и Великобритании — развернули в лагерях для репатриантов антисоветскую пропаганду, склоняя граждан СССР к отказу от возвращения на Родину.

— Какое участие принимали сотрудники "Смерш" в войне с Японией?

— В августе-сентябре 1945 года военные контрразведчики участвовали в Маньчжурской операции по разгрому Квантунской армии. Оперативные группы "Смерш" захватывали здания японской разведки и полиции. Изымались имевшие оперативное значение документы, был организован розыск сотрудников и агентов японской разведки. К концу сентября 1945 года военными контрразведчиками было арестовано 317 официальных работников японских военных миссий в Маньчжурии, 349 их агентов, 569 сотрудников японской жандармерии, 380 руководителей и активных участников антисоветских организаций, 172 изменника Родине.

Во время операции по захвату японской военно-морской миссии в Сейсине в неравном бою геройски погиб сотрудник Отдела контрразведки "Смерш" Тихоокеанского флота лейтенант М.П. Крыгин, до последнего патрона прикрывавший отход группы десантников. 14 сентября 1945 года лейтенанту Крыгину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа одна из улиц Владивостока.

В фокусе — бывшие союзники

— Какие задачи решали военные контрразведчики после войны?

— С началом холодной войны на переднем крае противодействия западным спецслужбам оказались органы военной контрразведки, оперативно обеспечивавшие дислоцированный на территории Германии и Австрии ограниченный контингент советских войск.

В апреле 1955 года Управлением Особых отделов КГБ при СМ СССР по Группе советских войск в Германии совместно с правоохранительными органами ГДР была осуществлена крупная операция по пресечению деятельности иностранной агентуры. Было ликвидировано более двух десятков резидентур и подрывных центров спецслужб США, Великобритании и ФРГ, арестовано свыше 500 американских, английских и западногерманских агентов, изъято большое количество шпионской аппаратуры и снаряжения, в том числе радиостанции, шифры, оружие, боеприпасы, яды и зажигательные составы. После такой масштабной "зачистки" активность западных спецслужб в ГДР и Австрии значительно снизилась.

— Во время Карибского кризиса переброска советских войск на Кубу осуществлялась в рамках операции "Анадырь". Какова роль военных контрразведчиков в ее проведении?

— Весной 1962 года руководство СССР приняло решение о размещении на Кубе группировки советских войск общей численностью 44 тыс. человек. Военные контрразведчики проделали большую подготовительную работу. Совместно с командованием было проверено техническое состояние боевой техники и вооружения, разработаны безопасные маршруты движения подразделений и частей, спланирован и реализован сложнейший комплекс легендированных мероприятий по сокрытию от противника истинных целей подготовки войск и конечной точки их перемещения.

К октябрю 1962 года войска и техника были скрытно переброшены на Кубу. Воздушной разведке США удалось обнаружить их лишь через месяц

К этому времени ракетные комплексы с дальностью действия до 2000 км уже стояли на своих позициях.

Позиции советских ракетных установок на Кубе Источник изображения: © Архив ФСБ

Совместно с кубинскими органами безопасности было организовано эффективное противодействие американским спецслужбам. Был запеленгован радиопередатчик, захвачен работавший на нем резидент ЦРУ США Клемент Инклан, арестован американский агент Поульсен, занимавшийся антисоветской агитацией среди наших офицеров, задержан солдат кубинского подразделения охраны Даниэль Гонсалес, передавший служебную инструкцию к боевой технике американцу. На допросах он признался, что был завербован ЦРУ для сбора информации о советских войсках на Кубе. Была раскрыта нелегальная подрывная организация "Дивизия Нарцисса Лопеса", создавшая на острове разветвленную сеть резидентур. В ходе операции по ее ликвидации захвачено 237 членов организации и девять складов с оружием.

— Затем был Афганистан.

— В 1979 году в составе ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана вошли и военные контрразведчики Особого тдела КГБ СССР по 40-й армии. За время войны в Афганистане ими было выявлено 62 агента иностранных спецслужб, 915 агентов вооруженных формирований оппозиции, пресечено 556 случаев сбора военной информации, 328 случаев склонения к измене Родине в форме бегства за границу, 2120 случаев распространения наркотических веществ. Выявлено и сорвано 20 попыток иностранных разведок завербовать советских военнослужащих, предотвращено 49 планировавшихся захватов их в плен мятежниками, устранено 60 предпосылок утечки секретной информации.

Особое внимание уделялось работе по розыску и возвращению на Родину попавших в плен советских военнослужащих. С 1980 по 1986 год сотрудники Особых отделов вернули 60 человек.

За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 600 военных контрразведчиков награждены государственными наградами. Звание Героя Советского Союза было присвоено сотруднику Особого отдела КГБ СССР по 40-й армии капитану Б.И. Соколову. Во время боевых действий погибли 18 сотрудников военной контрразведки, шесть из них посмертно награждены орденами Красного Знамени, девять — орденами Красной Звезды.

Военная контрразведка работала и в Чернобыле

— В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. Известно, что к ликвидации ее последствий привлекались военнослужащие Советской армии и внутренних войск МВД СССР. Ранее вы сказали, что военные контрразведчики всегда действуют вместе с войсками. Относится ли это утверждение и к Чернобылю?

— Где войска, там и военная контрразведка, и Чернобыль не стал исключением. Среди военных контрразведчиков немало участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Контрразведывательное обеспечение войсковой группировки (более 60 тыс. человек) осуществлялось оперативной группой 3-го Главного управления КГБ СССР, сотрудники которой постоянно находились в частях и подразделениях.

Важно было не допустить утечки секретных сведений о технологиях, применяемых при ликвидации последствий аварии, обеспечить безопасную работу ведущих советских ученых и секретоносителей, прибывших в зону аварии. Совместно с командованием велась работа по предотвращению гибели личного состава во время работ на аварийном блоке станции из-за обрушений, взрывов, радиоактивного облучения. Контролировалась сохранность оружия и боеприпасов, пресекались случаи мародерства, попытки вывоза из запретных зон зараженных материальных ценностей.

— В конце 1980-х — начале 1990-х годов в республиках Советского Союза один за другим вспыхивали межнациональные конфликты, для разделения враждующих сторон в горячие точки вводились внутренние войска и армейские подразделения. Как действовали в тех условиях военные контрразведчики?

— Условия складывались в то время действительно непростые. Основными задачами Особых отделов в зонах конфликтов были обеспечение безопасности военнослужащих, пресечение попыток митинговавших завладеть оружием и боеприпасами, предотвращение втягивания военнослужащих в протестную активность.

Приведу только один пример. В ходе начавшихся в январе 1990 года погромов в Баку боевики неоднократно предпринимали попытки завладеть оружием и секретными документами Каспийской флотилии. Требовали у военных контрразведчиков выдать им архивы.

Знание особенностей обстановки позволило начальнику Особого отдела КГБ СССР по Каспийской флотилии капитану 1 ранга Герману Угрюмову организовать канал утечки к боевикам дезинформации о времени и маршрутах движения колонн с техникой, оружием и документами. Обходя устроенные боевиками засады, он сумел без потерь вывезти оружие и архив Особого отдела и обеспечил безопасный вывод значительной части боевой техники Каспийской флотилии, вывоз семей военных контрразведчиков и моряков. Сам он покинул Баку последним.

— А потом были события в Чеченской Республике...

— Военные контрразведчики с декабря 1994 года принимали наряду с частями Вооруженных сил и внутренних войск участие в операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. Была создана Оперативная группа Управления военной контрразведки ФСК России, на которую возлагались общее руководство и координация всех действовавших там подразделений органов безопасности.

Сотрудники оперативной группы вели работу по ограждению частей и подразделений федеральных сил от устремлений незаконных вооруженных формирований и иностранных спецслужб, обеспечивали безопасность войск, предотвращали диверсионно-террористические акты, планировавшиеся в отношении военнослужащих боевиками.

Нередко армейские чекисты вместе с другими военнослужащими вступали в бой. В феврале 1995 года во время штурма Грозного погиб капитан С.С. Громов. В январе 2000 года получил смертельное ранение в боях за селение Кири капитан И.В. Яцков. Оба посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации. Орденами Мужества посмертно награждены десять военных контрразведчиков: майор А.В. Алимов, капитан А.И. Горбунов, майор А.В. Зачиняев, майор В.А. Кольцов, майор В.Л. Косолапов, капитан А.К. Лахин, майор Г.М. Медведев, майор К.М. Милованов, майор Г.И. Мольков, капитан Р.Б. Саитов.

— Есть ли в России памятники военным контрразведчикам? Участвует ли Департамент военной контрразведки ФСБ России в увековечении памяти тех, кто отдал свои жизни за Отечество?

— Военные контрразведчики свято чтят свою историю, уделяют большое внимание работе с ветеранами. Им оказывается необходимая материальная и иная помощь.

С 2009 года Региональной общественной организацией "Ветераны военной контрразведки" при поддержке ФСБ и Минобороны России реализуется общественная благотворительная программа "Молчаливое эхо войны", в ходе которой проводится поиск безымянных захоронений бойцов и командиров Красной армии, сотрудников органов государственной безопасности, погибших в годы Великой Отечественной войны. В местах захоронений останков советских воинов на территории Псковской, Смоленской, Ленинградской и Калининградской областей, а также в Волгограде, Севастополе, Волоколамске, Хабаровске и Североморске сооружены мемориальные часовни.

В Ставрополе создан мемориальный комплекс "Адмирал", посвященный Герою России вице-адмиралу Г.А. Угрюмову. В Туле установлен памятник капитану С.С. Громову.

Ежегодно проводятся памятные торжественные мероприятия у монумента "Военным контрразведчикам, отдавшим жизнь за Отечество" на Пречистенке в Москве. В мае 2015 года был открыт Зал боевой славы военной контрразведки ФСБ России, где регулярно проводятся экскурсии для молодых сотрудников органов безопасности в войсках и ветеранов. Частыми посетителями Зала являются курсанты Голицынского пограничного института ФСБ России, кадеты школы №1231 Москвы, ученики Волоколамского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, над которыми Департамент военной контрразведки ФСБ России установил шефство.

Интерес для западных спецслужб

— В последние годы боеспособность российских Вооруженных сил значительно возросла, о чем свидетельствуют их успехи в Сирии. Оказывает ли им помощь военная контрразведка?

— В сентябре 2015 года на аэродроме Хмеймим была развернута российская группировка войск. Вместе с войсками прибыли и военные контрразведчики. Основная задача оперативной группы военной контрразведки в Сирии — обеспечение безопасности базы российских ВКС.

И справляется она с ней успешно. Добываемая сотрудниками оперативной группы информация используется командованием при принятии решений о проведении специальных и войсковых операций. За достигнутые результаты в ходе выполнения задач в Сирийской Арабской Республике девять сотрудников военной контрразведки удостоены государственных наград.

— В каких условиях работает военная контрразведка сегодня? С какими результатами подошли к столетнему юбилею?

— Вооруженные силы Российской Федерации по-прежнему представляют первоочередной интерес для зарубежных спецслужб. Свидетельство тому — разоблаченные военными контрразведчиками десяти агентов спецслужб США, Великобритании, ФРГ, Испании, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши.

Серьезной угрозой остается терроризм.

Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращено четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок

Из незаконного оборота изъято более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и около 2 млн боеприпасов, 377 самодельных взрывных устройств, более 32 тонн взрывчатых веществ.

Важная часть нашей работы — борьба с коррупцией. На основании материалов, предоставленных военной контрразведкой, следственными органами возбуждено более 7,5 тыс. уголовных дел коррупционной направленности. Возвращено в доход государства около 25 млрд рублей, предотвращено нанесение ущерба более чем на 50 млрд.

Напомню о наиболее резонансных делах. Привлечены к уголовной ответственности мошенники из холдинга "Оборонсервис". Государству возвращены объекты недвижимости на общую сумму 3,5 млрд рублей.

За взятки осужден заместитель директора Департамента имущественных отношений Минобороны России Горшколепов.

Длительные сроки наказания отбывают руководители ОАО "Славянка" — Елькин, Ротанова, Лапшин, организовавшие системные хищения и получение взяток в жилищно-коммунальной сфере. Сумма назначенных им штрафов превысила 1,5 млрд рублей.

За хищение свыше 700 млн рублей осуждены бывший генеральный директор ОАО "Воентелеком" Тамодин и его советник Побежимов.

К 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 96 млн рублей приговорен руководитель Департамента аудита Минобороны России Недобор, вымогавший взятку в 48 млн рублей у руководства оборонного предприятия.

Ликвидировано состоявшее более чем из 50 человек преступное сообщество Даниеляна, члены которого мошенническим путем завладели 165 квартирами Минобороны России общей стоимостью более 800 млн рублей.

Осуждено более 40 должностных лиц предприятий "Спецстроя".

За хищение более 1 млрд рублей при начислении денежного довольствия военнослужащим осуждены 15 сотрудников территориальных финансовых органов военных округов и флотов.

В 19 регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, вскрыты и пресечены преступления коррупционной направленности, связанные с призывом граждан на военную службу.

— Что бы вы пожелали военным контрразведчикам всех поколений в преддверии юбилея?

— Прежде всего, поздравляю с наступающим праздником ветеранов военной контрразведки. От души желаю им доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Действующим сотрудникам — оперативной удачи и новых успехов в их исключительно важной для Отечества работе. Счастья и благополучия родным и близким!

Беседовал Александр Шашков