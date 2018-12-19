Летчики России и Индии начали полеты на совместных учениях "Авиаиндра-2018"
В частности, летный состав транспорно-боевых вертолетов отработает посадку на неподготовленную площадку
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские и индийские летчики приступили к полетам на совместных учениях "Авиаиндра-2018". Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе первой летной смены совместные экипажи истребителей выполнят практические упражнения бомбометания по наземным целям на полигоне, транспортных самолетов - посадку на укороченную полосу. Летный состав транспорно-боевых вертолетов отработает посадку на неподготовленную площадку, а также спуск на тросах подразделений специального назначения с зависающего вертолета", - сказали в военном ведомстве.
Совместные индийско-российские летно-тактические учения "Авиаиндра-2018" проходят в Индии на авиабазе Джодхпур. В составе российской делегации прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие специалисты. В учениях, которые продлятся до 21 декабря, задействованы самолеты Су-30СМ, Ан-30, вертолеты Ми-8 различной модификации ВВС Индии.
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