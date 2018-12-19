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19.12.2018
ТАСС

Минобороны опровергло информацию о гибели главы ГРУ Сергуна в Ливане

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Игорь Сергун
Игорь Сергун.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСC

В ведомстве отметили, что умерший 3 января 2016 года генерал-полковник в то время находился в России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минобороны России опровергло информацию о том, что в момент смерти в январе 2016 года глава ГРУ Игорь Сергун находился в Ливане, и назвало эти данные конспирологическим бредом.

"Слухи, распространяемые с подачи минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, - конспирологический бред. Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России", - сказали во вторник в Минобороны.

Сергун умер 3 января 2016 года, ему было 58 лет. Как сообщало Минобороны, генерал умер в подмосковном доме отдыха ФСБ "Москвич" после обширного инфаркта.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщила, что экс-глава ГРУ Игорь Сергун погиб в Ливане в начале прошлого года. По словам Британской вещательной корпорации, об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в ходе допроса в ФБР по делу о "русском вмешательстве" в выборы президента США. При этом у Би-би-си нет сведений, подтверждающих версию Флинна.

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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