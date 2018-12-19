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19.12.2018
ТАСС

Шойгу: Минобороны следит за мероприятиями НАТО и готово противодействовать любым угрозам

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам министра обороны, "ни одно мероприятие военной деятельности иностранных государств не осталось без внимания"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минобороны России внимательно следит за военными мероприятиями НАТО и готово противодействовать любым угрозам. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"Мы внимательно отслеживаем обстановку, ни одно мероприятие военной деятельности иностранных государств не осталось без внимания, результаты каждого из них проанализированы и учтены в боевой учебе. Современная, мобильная компактная и боеспособная российская армия без увеличения численности и военного бюджета готова противодействовать существующим в перспективе угрозам", - сказал Шойгу.

Он рассказал, что США и другие страны НАТО продолжают наращивание потенциала. По словам министра, с июня 2018 года для достижения превосходства в космическом пространстве Соединенные Штаты приступили к созданию нового вида вооруженных сил - Космических войск, а с августа создается 2-й оперативный флот ВМС США, главная задача которого - расширение американского военного присутствия в Арктике.

"Принято решение о формировании к 2022 году двух новых командований Объединенного командования ОВС НАТО "Атлантика" и Объединенного командования тыла. Это позволит альянсу обеспечивать переброски войск из США в Европу и их ускоренное развертывание возле российских границ", - подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу также сообщил, что в этом году США уже потратили $6,3 млрд на работы по развертыванию системы передового базирования, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы.

18.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Арктика
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