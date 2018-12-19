Минобороны выполнило в 2018 году все мероприятия по гособоронзаказу

Ведомство придерживается установленных показателей на оснащение Вооруженных сил, отметил министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в этом году выполнило все мероприятия, предусмотренные планом и гособоронзаказом, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента Владимира Путина.

"В целом все мероприятия, предусмотренные планом деятельности Министерства обороны и государственным оборонным заказом 2018 года, выполнены. Мы придерживаемся установленных показателей на оснащение Вооруженных сил, их содержания и выделения необходимых средств на НИОКР", - сказал министр.

Планы по оснащению войск на 2019 год

Глава Минобороны отметил, что в 2019 году в состав Воздушно-космических сил войдут четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95. "Ввести в боевой состав четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95", - сказал Шойгу. Также ВКС получат 143 новых летательных аппарата, два полка С-400 и первый комплекс С-350 "Витязь".

"Поставить в Воздушно-космические силы, морскую авиацию и войска ПВО ВМФ 143 новых и модернизированных летательных аппарата, два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", один зенитный ракетный комплекс "Витязь" и семь дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", - отметил Шойгу. По его словам, доля современного вооружения, военной и специальной техники в ВВС будет доведена до 65%, а в Воздушно-космических силах - до 81,8%.

Сухопутные войска получат две бригады зенитных ракетных комплексов С-300В4 и "Бук-М3", заявил министр.

РВСН поставят на боевое дежурство 31 пусковую установку ракет "Ярс" и "Авангард". "В 2019 году министерству обороны предстоит решить ряд превентивных задач. По стратегическим ядерным силам - поставить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и Авангард", - сказал Шойгу.

Военно-морской флот планирует принять головной атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" проекта "Борей-А". "Принять в состав флота головной атомный подводный ракетный крейсер "Борей-А" "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", - сказал министр.

Кроме того, по словам Шойгу, ВМФ получит 12 кораблей и боевых катеров, две подлодки, четыре береговых комплекса "Бал" и "Бастион", а также 12 судов обеспечения. "В целом долю современных образцов в Военно-морском флоте довести до 64%", - сказал он.

Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Подвижный береговой ракетный комплекс "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35 предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Боевое применение комплекса обеспечивается в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника. Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35, с ракетой Х-35У - 260 км.

По словам Шойгу, минобороны в 2019 году завершит подготовку инфраструктуры для систем ПВО на островах Врангеля и Среднем и мысе Шмидта в Арктике. "Закончим в 2019 году создание инфраструктуры для размещения инфраструктуры радиолокационных подразделений ПВО и пунктов наведения авиации на островах Средний, Врангеля и мысе Шмидта", - сказал он.

Он рассказал, что с ходе создания инфраструктуры в Арктике завершено строительство 20 сооружений пускового минимума для возобновления полетов на аэродроме Североморск-1. "На нем реконструирована взлетно-посадочная полоса, которая оснащена современными средствами радиотехнического и светотехнического обеспечения полетов. На острове Земля Александры завершается строительство 59 зданий и сооружений военного городка для радиолокационного отделения и пункта наведения авиации", - рассказал глава Минобороны.

Шойгу также сообщил, что продолжается реконструкция аэродрома Темп на острове Котельный. Начато строительство блочно-модульного городка в поселке Тикси для размещения подразделений третьей дивизии ПВО Северного флота, формируемой в 2019 году.