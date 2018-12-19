Шойгу заявил, что модернизированный Ту-160М произвел пуск 12 ракет Х-101 в ноябре

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 осуществил пуск 12 ракет Х-101 в ноябре 2018 года по полигону Пембой. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160, после проведенной модернизации, успешно выполнен пуск 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Прудбой, расположенному в Западном военном округе", - сказал министр.