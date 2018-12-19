Путин призвал к стопроцентному исполнению социальных обязательств перед военными

Глава государства добавил, что речь, в частности, идет о жилье, детских садах и так далее

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал приложить усилия, чтобы на 100% исполнить все социальные обязательства перед военнослужащими.

"Социальные гарантии: в целом работа идет ритмично, по графику, но стремиться нужно к тому, чтобы все стопроцентно было исполнено с точки зрения социальных обязательств перед военнослужащими и членами их семей, включая детские сады, трудоустройства, денежного довольствия, жилья и т.д.", - сказал Путин, завершая заседание расширенной коллегии Минобороны.