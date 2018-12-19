Путин призвал к стопроцентному исполнению социальных обязательств перед военными
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Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом маневров на военных учениях "Восток-2018".
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Глава государства добавил, что речь, в частности, идет о жилье, детских садах и так далее
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал приложить усилия, чтобы на 100% исполнить все социальные обязательства перед военнослужащими.
"Социальные гарантии: в целом работа идет ритмично, по графику, но стремиться нужно к тому, чтобы все стопроцентно было исполнено с точки зрения социальных обязательств перед военнослужащими и членами их семей, включая детские сады, трудоустройства, денежного довольствия, жилья и т.д.", - сказал Путин, завершая заседание расширенной коллегии Минобороны.
18.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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