Минобороны Венгрии подписало контракт на закупку 16 многоцелевых вертолетов H-225M

ЦАМТО, 18 декабря. Компания Airbus объявила о подписании с Минобороны Венгрии контракта на поставку 16 многоцелевых вертолетов H-225M, оснащенных модульной системой управления оружием HForce.

Стоимость контракта и сроки поставки вертолетов не разглашаются. Помимо поставки H-225M, контракт предусматривает оказание услуг по обучению личного состава и обслуживанию техники.

Покупка реализована в рамках программы модернизации Вооруженных сил Венгрии Zrinyi. H-225M заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-8/Ми-17.

Выбранные Венгрией H-225M предназначены для перевозки войск и грузов, поддержки поисково-спасательных операций в боевых условиях, а также проведения специальных операций. Машины будут оснащены современными средствами связи, авионикой и четырехосевым автопилотом. Вертолет обладает существенной дальностью полета и грузоподъемностью, большой кабиной, рассчитанной на перевозку до 28 военнослужащих, мощным вооружением класса "воздух-земля", средствами радиоэлектронного противодействия. H-225M может применяться в сложных метеоусловиях и совместим с очками ночного видения.

В настоящее время 88 вертолетов H-225M поставлены ВС Франции, Бразилии, Мексики, Малайзии, Индонезии и Таиланда. Кроме того, заказчиками H-225M являются Кувейт и Сингапур. С момента поставки первых машин ВВС Франции в 2006 году, совокупный налет парка H-225M превысил 100 тыс. часов. Заключив контракт, Венгрия стала 9-й страной, выбравшей H-225M.

Контракт на поставку H-225M с системой HForce подписан спустя 6 месяцев после заказа Минобороны Венгрии 20 вертолетов H-145M, оснащенных той же системой.

Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов. Универсальный бортовой компьютер FMC-4212 компании Rockwell Collins Deutschland (RCD) обеспечивает интеграцию монокулярной нашлемной системы прицеливания "Скорпион" компании Thales, электронно-оптической системы наблюдения компании Wescam, различных систем вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", 68-мм и 70-мм неуправляемых и управляемых ракет, 12,7-мм пулемета, 20-мм пушки и т.д.

Airbus Helicopters поставляет систему HForce в четырех различных вариантах согласно требованиям заказчика. По данным Jane's, для вертолетов H-145M Венгрия выбрала наиболее полный вариант, включающий управляемые ракеты. Вполне вероятно, что аналогичное вооружение получат и вертолеты H-225M, заказанные для ВС Венгрии.