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19.12.2018
ЦАМТО

ВВС Филиппин намерены приобрести израильские 70-мм УР GATR

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Ракета семейства "Whizzard"
Ракета семейства "Whizzard" компании Elbit Systems.
Источник изображения: www.elbitsystems.com

ЦАМТО, 18 декабря. Командование ВВС Филиппин направило израильской компании Elbit Systems приглашение принять участие в переговорах по поставке легких управляемых ракет с лазерным наведением.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в уведомлении, опубликованном ВВС Филиппин в конце ноября, указано, что закупка будут осуществляться у одного поставщика в рамках межправительственного соглашения, заключенного Филиппинами и Израилем.

Бюджет закупки составляет 156,785 млн. филип. песо (3 млн. долл.). Тендерная комиссия ВВС Филиппин пригласила представителей Elbit Systems и Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT) принять участие в переговорах об условиях закупки.

В уведомлении указано, что ВВС намерены закупить разработанную Elbit Systems 70-мм управляемую ракету GATR (Guided Advanced Tactical Rocket), которая может применяться с борта самолетов и вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, GATR была разработана совместно Elbit Systems и ATK Orbital (теперь вошла в состав Northrop Grumman) для удовлетворения требований ССО США. Разработка системы завершилась в 2016 году.

Предположительно, целью закупки УР GATR является оснащение имеющейся авиатехники для более эффективного проведения операций против боевиков террористической группировки "Исламское Государство" и других незаконных вооруженных формирований.

В частности, в ходе операции по освобождению от боевиков города Марави в 2017 году ВВС Филиппин частично зависели от американских 70-мм ракет класса "воздух-земля", которые применяются штурмовиками OV-10 "Бронко" и вертолетами MD500 производства MD Helicopters.

Приобретение УР GATR является последним из серии закупок ВиВТ, связанных с пятимесячной операцией Вооруженных сил Филиппин против боевиков в Марави, которая завершилась в октябре 2017 года. Активизация боевиков привела к ускорению ряда закупок, включая 6 самолетов EMB-14 "Супер Тукано" в конце 2017 года. Также запланировано приобретение ударных вертолетов и вертолетов боевого обеспечения.

Официальные представители ВВС недавно подтвердили, что эти закупки будут реализованы в рамках программы модернизации Flight Plan 2028. В ходе второго этапа этой программы, рассчитанного на период с 2018 по 2022 гг., ВВС Филиппин будет выделено 139 млрд. филип. песо, что составляет 48% от общего объема финансирования ВС Филиппин в течение этого периода.

Как сообщалось, дальность поражения целей ракетой GATR составляет до 8 км. Боеприпас оснащен полуактивной лазерной ГСН, усовершенствованными алгоритмами захвата, сопровождения и наведения, ракетным двигателем, соответствующим стандартам к малочувствительным боеприпасам, малочувствительной осколочно-фугасной боевой частью.

18.12.2018
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Страны
Израиль
США
Филиппины
Компании
Elbit Systems
MD Helicopters
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