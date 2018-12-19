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19.12.2018
ЦАМТО

В Ленинградской области зенитный ракетный полк ЗВО перевооружен на систему С-400 "Триумф"

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 18 декабря. Дислоцированный в Ленинградской области зенитный ракетный полк дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Западного военного округа перевооружен на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".

Ранее подразделения полка были оснащены комплексами С-300.

Военнослужащие завершили приемку новых боевых машин системы у представителей завода-изготовителя на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Расчеты провели проверочные боевые стрельбы, обнаружив и поразив в установленное нормативное время самолеты и ракеты условного противника, имитируемые сверхзвуковыми мишенями.

В настоящее время боевые расчеты на принятой технике совершают комбинированный марш протяженностью более 2 тыс. км в Ленинградскую область, где заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.

Ранее военнослужащие зенитного ракетного полка прошли переобучение в учебном центре войск противовоздушной обороны для эксплуатации новейшей системы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

18.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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