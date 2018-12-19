Шахты "Авангарда". Почему гиперзвуковые блоки решили ставить на Урале

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Скорость, точность, непредсказуемая траектория полета и полная неуязвимость для современных и перспективных систем ПРО — ракетный комплекс "Авангард" в гиперзвуковом оснащении начнет поступать на вооружение уже в будущем году. По словам главкома РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, первым новейшее оружие получит один из полков Домбаровского соединения РВСН в Оренбургской области. Неоднократно сообщалось, что гиперзвуковой боевой блок физически невозможно перехватить. А это значит, что "Авангард" полностью нивелирует возможности ПРО США. О том, что известно об этом комплексе, — в материале РИА Новости.

"Козырь" РВСН

Впервые об "Авангарде" широкая общественность узнала в марте этого года. Президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил, что гиперзвуковой планирующий боевой блок способен разгоняться до скоростей, двадцатикратно превышающих число Маха, и идет к цели, словно огненный шар с температурой поверхности 1600-2000 градусов Цельсия. Первоначально в качестве носителя "Авангарда" рассматривалась перспективная ракета РС-26 "Рубеж" на подвижном грунтовом комплексе (развитие мобильных РС-24 "Ярс"). Однако еще весной выяснилось, что в госпрограмму вооружений до 2027 года (ГПВ-2027) из соображений экономии включили только шахтный вариант. Конкретный тип ракеты не называется, однако выбор места базирования первых "Авангардов" не оставляет особых вариантов.

"Давно не секрет, что Домбаровское соединение РВСН (13-я ракетная дивизия) было создано специально для размещения тяжелых МБР Р-36М и Р-36М2, именуемых на Западе "Сатаной", — говорит РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Этот комплекс может оснащаться ракетой с разделяющимися головными частями — до десяти блоков — и средствами преодоления систем ПРО. Пока рано говорить, сколько "Авангардов" возьмет за раз одна "Сатана" и будет ли вообще использоваться под данные блоки. Но все возможности для этого есть".

Ранее в СМИ сообщалось о планах оснастить "Авангардом" жидкостные ракеты УР-100Н УТТХ, однако, подойдут ли шахтные пусковые установки 13-й ракетной дивизии для их базирования, неизвестно. Впрочем, при необходимости, стартовую инфраструктуру можно переоборудовать.

Испытания ракетного комплекса "Авангард" Источник изображения: © Минобороны РФ

Первый испытательный пуск "Авангарда" состоялся 28 сентября 2011 года и закончился неудачей. Ракета, стартовавшая с космодрома Плесецк, не смогла поразить боевым блоком цель на камчатском полигоне Кура. Однако последующие четыре пуска прошли в штатном режиме. Испытания завершились 18 марта 2015-го. Как сообщил в интервью "Красной Звезде" генерал-полковник Сергей Каракаев, комплекс официально принят на вооружение, "НПО машиностроения" уже занимается производством серийных образцов с гиперзвуковым оснащением.

Замкомандующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун еще летом отмечал, что в Домбаровском ракетном соединении уже налажена вся необходимая инфраструктура для эксплуатации комплекса, позиционный район подготовлен в геодезическом и инженерном отношении, проложены кабели линий электроснабжения, связи и боевого управления, организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники. В войсках ждут новые ракеты, способные, как уверяют разработчики, гарантированно достать до территории самого удаленного вероятного противника.

Скорость и маневр

По информации из открытых источников, мощность одного гиперзвукового боевого блока "Авангард" — от 800 килотонн до двух мегатонн, что сопоставимо со взрывом примерно 130 Хиросим. Подробные ТТХ официально не публиковались. Предположительно, длина блока — 5,4 метра, максимальная скорость более чем в 20 раз превышает число Маха. Как ранее говорил Каракаев, корпус "Авангарда" изготовлен из композиционных материалов, что обеспечивает устойчивость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и надежную защиту от лазерного облучения. Впрочем, главный конек этих боевых блоков — их маневренность.

Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком Источник изображения: © Минобороны РФ

"Когда разработали "Авангард", американцы, вложившие более 100 миллиардов в национальную систему ПРО, оказались в довольно глупом положении, — продолжает Виктор Мураховский. — Все существующие и перспективные противоракеты работают исключительно по баллистическим объектам, траекторию полета которых можно интерполировать, засекая цель на двух, трех, четырех точках траектории. И неважно, какие используются средства разведки и целеуказания — космического базирования или наземные радиолокаторы. Весь принцип современной противоракетной обороны сводится к пуску противоракеты в заранее известную упрежденную точку. Однако гиперзвуковой маневрирующий блок "Авангард" маневрирует на траектории, идет не по баллистике. Точку перехвата невозможно вычислить в принципе".

Запуск новейшей ракеты "Авангард". 19 июля 2018 Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Другой фактор, затрудняющий перехват, — огромная скорость взаимного сближения боевого блока и противоракеты: более десяти-пятнадцати километров в секунду. Обеспечить маневр перехватчика по типу зенитной ракеты, то есть с сопровождением цели, невозможно. Перегрузки таковы, что ни один конструкционный материал не выдержит: при попытке резко изменить направление противоракета попросту развалится на куски.

Ассиметричный ответ

Мураховский подчеркнул, что в США прекрасно понимают, чем для их ПРО грозит массовое принятие ракет с планирующим боевым блоком "Авангард" на вооружение РВСН. И, возможно, попытаются как-то ограничить их развертывание в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, действующего до 2021-го. Но неясно, будет ли это соглашение продлено. Американцы сами все сделали для того, чтобы его обесценить: во-первых, односторонним выходом из договора по противоракетной обороне, во вторых — недавним демаршем по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД). К тому же СНВ учитывает только число развернутых носителей, а какие на них стоят боевые блоки, это личное дело стран — участниц соглашения.

Ракетный комплекс с гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард" — воплощение того, что в последние годы принято называть ассиметричным ответом. С начала нулевых США активно развивали национальную систему ПРО, разворачивая ее элементы как на земле (в частности, в Восточной Европе), так и на море. Возможно, таким образом Вашингтон хотел склонить вероятных противников к новой гонке вооружений. Однако последние разработки российского ВПК лишают все это смысла. Москве не нужно отвечать зеркальными мерами и количественно наращивать производство МБР, чтобы "продавить" американский щит "толпой". Его достаточно просто обойти.