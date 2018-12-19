Малый ракетный корабль "Ураган" все-таки стал "Мытищами"

17 декабря 2018 года в Балтийске состоялась церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации на головном малом ракетном корабле проекта 22800 (шифр "Каракурт"), ставшем теперь именоваться "Мытищи". Приказом Главнокомандующего ВМФ России корабль "Мытищи" включен в боевой состав Балтийского флота.

Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 с заводским номером 251 был построен на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область).под названием "Ураган". В июле 2018 года стало известно об изменении наименования всей серии строящихся кораблей проекта 22800 с природных явлений "плохой погоды" на названия малых городов, причем головной МРК "Ураган" должен был получить новое название "Мытищи" (переименование кораблей, как сообщается, было произведено приказом Главнокомандующего ВМФ России от 5 марта 2018 года). Тем не менее, головной МРК проходил заводские ходовые и Государственные испытания с названием "Ураган" на борту, и смена названия на корабле была осуществлена в авральном порядке за несколько дней до церемонии подъема Военно-морского флага.

Введенный в строй Балтийского флота ВМФ России головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018 (с) Министерство обороны России

Проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", строительство которых ограничено 12 единицами. Министерство обороны России законтрактовало к настоящему времени 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 осуществляется заводом "Пелла" по полученному контракту в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией статуса единственного поставщика по данному проекту.

Церемония закладки для ВМФ России двух первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (теперь именуется "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (теперь именуется "Советск", заводской номер 252) состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль вышел на заводские ходовые испытания только 17 мая 2018 года и начал Государственые испытания 16 октября 2018 года.

МРК "Тайфун" ("Советск") был спущен на воду 24 ноября 2017 года, По имеющейся информации, второй МРК также войдет в состав Балтийского флота.

Третий МРК "Шквал" (теперь именуется "Одинцово", заводской номер 253) был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и спущен на воду 5 мая 2018 года. 24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года.

Поскольку завод "Пелла" выступает основным инвестором ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым), и в ноябре 2016 года получил часть мощностей последнего в аренду на срок до 31 декабря 2020 года, то соответственно, из семи МРК проекта 22800, заказанных "Пелле", три корабля должны быть построены на СЗ "Море" в тесной кооперации с "Пеллой", что привело к передаче постройки трех единиц в Феодосию. Первый МРК данного проекта "Шторм" (теперь именуется "Козельск", заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 мая 2016 года, второй "Охотск" (заводской номер 255) - заложен в Феодосии 17 марта 2017 года, и третий "Вихрь" (заводской номер 256) - был заложен 19 декабря 2017 года. Строящиеся в Феодосии МРК получили строительные номера с 254 по 256 "в ряду" строительных номеров этого проекта на "Пелле".

5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск). При этом Зеленодольский завод с конца 2014 года фактически получил под временное управление ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (Крым). По неофициальным сведениям, головной зеленодольский МРК проекта 22800, получивший название "Циклон" (заводской номер 801), был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи летом 2016 года. В настоящее время на заводе "Залив" также ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 с заводскими номерами 802 (предположительное название "Муссон", был также заложен в 2016 году) и 803 (предположительное название "Пассат", был заложен 30 июля 2017 года).

22 августа 2018 года Министерство обороны России заключило контракты на постройку еще шести малых ракетных кораблей проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них будут построены на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год. По неофициальной информации, головной дальневосточный МРК проекта 22800, возможно, получит название "Аскольд" (причем, видимо, не в честь легендарного персонажа или крейсера, а в честь острова).

Серийное строительство МРК проекта 22800 тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507 на ПАО "Звезда".

Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018 (с) Министерство обороны России

Видео: