База с конфетами для адмиралов

У "Турецкого потока" появилось военно-морское ответвление

Министерство обороны Турции объявило о решении построить девятую по счету военно-морскую базу. Она будет размещена на побережье Черного моря близ Трабзона, это северо-восток страны.

ВМБ "Сюрмене", по данным газеты "Миллиет" (Milliyet), рассчитывается на 400 военнослужащих и 200 гражданских специалистов. Корабли, приписанные к этой базе, займутся патрулированием восточной части черноморской акватории. Кроме того, новое строительство послужит экономическим толчком к подъему этого слаборазвитого региона.

Возникает вполне законный вопрос: почему о новой военно-морской базе на Черном море заговорили именно сейчас? Ведь до этого основное внимание Анкара уделяла укреплению позиций в Средиземном и Эгейском морях.

“Российский опыт установления контроля над акваторией Черного моря турок многому научил”

Причин несколько. В первую очередь решение связано с перераспределением денежных потоков в руководстве турецких вооруженных сил. После масштабных чисток, проведенных президентом Эрдоганом, фактически произошла смена всего командного состава, и власти решили откупиться – в данном случае от высших чинов военно-морского флота. Не следует забывать: в Турецкой Республике довольно острый кризис и армия стала жить хуже. Таким образом, военным дают возможность поправить свои дела. Так что здесь нужно искать не внешнеполитические, а внутриэкономические корни. Повторюсь: решающая причина – передел внутренних финансовых потоков. И уж точно никакого отношения к этой истории не имеет недавний российско-украинский инцидент в Керченском проливе.

Руководство Турецкой Республики, несомненно, обеспокоено усилением России на Черном море и в полной мере учитывает это обстоятельство. Вполне очевидно, что наш опыт, в том числе установления контроля над акваторией Черного моря, турок многому научил.

Кроме того, прозвучал тезис о том, что требуется защита инфраструктуры "Турецкого потока". От кого? Прежде всего от террористов. Специалистов по диверсиям такого рода хватает не только в Турции. На Украине тоже есть граждане, очень недовольные прокладкой этого газопровода.

Турция – член НАТО, и вполне вероятно, что базу в Сюрмене со временем могут использовать и остальные флоты блока. Но не будем забывать, что в Черном море действует специальный режим проливов и у России есть возможность в этом случае дипломатически надавить на Анкару. Конвенция Монтре от 1936 года предусматривает специальный режим прохода в акваторию и нахождения в ней военных кораблей, не принадлежащих причерноморским державам. Для России лучше, если бы этой базы не было. Но коль скоро она строится, пусть это и не выглядит как серьезная угроза, наши дипломаты могут поработать над улучшением конвенции Монтре. Российский Военно-морской флот надежно контролирует акваторию и черноморское побережье, но политическое подкрепление наших позиций не помешает.

Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (762) за 18 декабря 2018 года