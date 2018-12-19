Танковая геронтология на марше

"Бульдог" - долгожитель обновит танковые войска Уругвая

В сети появлялись сообщения об использовании войсками хуситов в Йемене против саудовской коалиции танков Т-34. Впрочем, воспринималось это как своего рода оружейный курьез, и все понимают, что применение этого антиквариата является вынужденной мерой, обусловленной отсутствием более современных боевых машин.

Впрочем, в тех странах мира, где не идут полномасштабные боевые действия с современными армиями, ровесники легендарной "тридцатьчетверки" не только продолжают службу, но и принимаются на вооружение.

Так стало известно, что ВС Уругвая "обновили" свои танковые части за счет старинных американских машин M41C Walker Bulldog переданных Минобороны Бразилии. Из этой поставки 15 раритетных моделей на ходу и полностью боеспособны, еще 10 – послужат "донорами" и будут разобраны на запчасти.

Это уже вторая поставка этих машин, в 2014 году бразильцы уже передали Уругваю 25 "бульдогов", из которых сегодня 22 машины исправно несут службу. Выпуск этих машин, представлявших собой развитие легкого танка M24 "Чаффи", начался в 1949 и продолжался до конца 50-х годов. Назван M41 Walker Bulldog в честь генерала Уолтона "Бульдога" Уокера, погибшего в Корее. Всего этих машин было выпущено 3729 штук, многие из них были проданы за рубеж и состояли на вооружении более 30 стран мира. Причем в упомянутой Бразилии на 2010 год в войсках числилось 125 единиц M41.

Легкий танк M41 обладает классической компоновкой. В передней части корпуса танка расположено отделение управления, далее — боевое отделение с башней, а в корме корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение. Боевое и моторно-трансмиссионное отделения танка были разделены специальной огнестойкой перегородкой. Часть боекомплекта находится в носовой части корпуса с правой стороны от места мехвода.

Экипаж танка состоит из 4-х человек. Корпус является сварным, он изготовлен из катаной стальной брони. Бронелисты в лобовой части корпуса расположены под рациональными углами наклона. Толщина брони колеблется от 12,7 мм (крыша) до 50 мм (лобовая броня корпуса).

Основным вооружением легкого танка было 76-мм нарезное орудие M32(T91E3), в ходе модернизации оно было заменено на М32А1. Орудие оснащено дульным тормозом для уменьшения отката. В боекомплект данной танковой пушки входят выстрелы с кумулятивными, бронебойно-трассирующими и осколочно-фугасными снарядами, а также снарядами с готовыми убойными элементами, дымовыми и другими. Уже в 1982 году специально для данной пушки был создан бронебойный оперенный подкалиберный снаряд. Изначально боекомплект танка состоял из 57 унитарных выстрелов, после проведения модернизации, начиная с модификации М41А1, боекомплект был расширен до 65 выстрелов. 24 выстрела располагались в боевом отделении, они были готовы к немедленному применению. Остальные 33 выстрела находились в корпусе танка, причем их перегрузка в боевое отделение была возможна лишь в том случае, когда башня была развернута строго в корму.

Вспомогательное вооружение легкого танка было представлено двумя пулеметами. Непосредственно с орудием был спарен 7,62-мм пулемет с боекомплектом 5000 патронов. На крыше башни у люка командира танка установлен крупнокалиберный 12,7-мм зенитный пулемет М2 (боекомплект 2175 патронов). Вооружением управляют наводчик и командир танка при помощи имеющихся в их распоряжении электрогидравлических приводов наведения.

Командир и наводчик имеют перископические приборы наблюдения М20А1, обладающие двумя оптическими каналами: однократным, для ориентирования на местности, и 6-кратным, предназначенным для стрельбы.

Помимо этого, наводчик использует телескопический прицел М97, обладающий трехкратным увеличением. В ходе модернизации на танке М41А3 появились приборы ночного видения и ИК-прожектор. В ходе доработки "Бульдоги" сменили 76-мм орудие на 90-мм, бензиновый двигатель заменен на более мощный дизельный. Кроме того, танки получили усиленное бронирование.

Но уже в 60-е годы стало ясно, что машина безнадежно устарела. М41, являвшийся основным танком ВС Южного Вьетнама, целиком и полностью "сливал" Т-54 северян. То же самое происходило и в других локальных конфликтах, в том числе и на Ближнем Востоке. В армии США "Бульдог" окончательно сняли с вооружения в 1969 году. Ему на смену пришел легкий танк M551 "Шеридан", который создавался в рамках новой концепции — легкая боевая машина с максимально мощным вооружением.

На шасси снятых с вооружения М41 различных модификаций собраны некоторые САУ, бронетранспортеры и другие гусеничные машины. Большое количество танков было продано за границу. Бразильская армия, в частности, закупила у США 386 подержанных танков M41 Walker Bulldog. В 80-е годы бразильская компания Bernardini осуществила модернизацию танков, которые в бразильской армии обозначаются как VBC CC-M41.

Также М41 до недавнего времени являлся главным танком ВС Таиланда, где его пытались не слишком удачно заменить на украинский Т-84 "Оплот". Теперь Минобороны Таиланда закупает танки VT4 производства китайской корпорации Norinco. Впрочем, какое-то число "Бульдогов" до сих пор остается в армии Таиланда.

Борис Дмитриев