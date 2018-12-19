Гранулы риска

Импортозамещение в химической промышленности может сбиться с пути

К 2023–2024 годам в Усть-Куте (Иркутская область) намечается ввести в действие многопрофильный нефтегазохимический комплекс (УКНГХК). Новые мощности позволят сократить зависимость России от импорта продуктов мало- и среднетоннажной химии, полиэтилена и его производных ("Нефтехимия в сухом остатке").

Но как говорится, гладко было на бумаге... До 70 процентов центров потребления или дальнейшей переработки этой продукции (а в ОПК – все 75%) удалены от Усть-Кута как минимум на сотни километров и расположены на Урале и в европейском регионе России. Потому вполне правомерен вопрос: не придется ли новому комплексу работать в основном на экспорт из-за высоких, притом растущих железнодорожных тарифов?

Вопрос обсуждался на презентации в Торгово-промышленной палате РФ инвестиционного потенциала Иркутской области. По данным экс-министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, по газовой инвестпрограмме Иркутской нефтяной компании с общим объемом инвестиций до 120 миллиардов рублей на ближайшие годы отдельным блоком выделено сооружение в Усть-Куте технологически взаимосвязанных производств – газопереработки и полимеров. Сырьевые источники – месторождения области.

“Во многих странах устанавливаются льготные транспортные тарифы на перевозку продукции, замещающей импорт. В РФ такой практики нет.”

Комплекс ориентирован, по словам Донского, на выпуск технических пропана и бутана, стабильного газового конденсата, полиэтилена низкой и высокой плотности. Что касается оборудования, то планировалось на 50–55 процентов установить российское, поставки из США или Канады предусматривались примерно в той же пропорции. Но из-за ужесточаемых западных санкций, нацеленных прежде всего на "оборонку" (объекты типа УКНГХК наши заклятые "партнеры" относят, как правило, к ней), планы скорее всего придется пересмотреть в пользу увеличения доли отечественной техники. Что в свою очередь может отстрочить реализацию проекта.

Задержки можно избежать, если технологический импорт переориентировать на Японскую национальную корпорацию по нефти, газу и металлам (JOGMEC) или профильные предприятия КНР, Тайваня.

Крупный объем и особенно состав здешних сырьевых месторождений – первичный стимул для усть-кутского комплекса. В природном и попутном газе содержится до 11–12 процентов этана, около 10 процентов пропана и бутана. Относительно планового объема производства полиэтилена можно отметить, что по предварительным расчетам выпуск составит 500–600 тысяч тонн продукции в год.

Если же говорить об основной специализации комплекса, он будет ориентирован на производство полиолефинов – гранулированного линейного полиэтилена низкой (LLDPE) и высокой (HDPE) плотности. Ныне за счет импорта покрывается 65 процентов объема ежегодного потребления этой продукции, до начала 2010-х данный показатель достигал 70 процентов. За счет ввода в действие комплекса в Усть-Куте ввоз в Россию полиэтилена может снизиться до 45–50 процентов ежегодного внутреннего потребления. Но здесь опять же едва ли не главный вопрос – цена железнодорожных перевозок.

В КНР, Иране, Малайзии, Саудовской Аравии, Алжире, других странах для импортозамещающей промышленной и сырьевой продукции устанавливаются льготные транспортные тарифы на конкретное время. Сроки и диапазон послаблений зависят от динамики насыщения внутреннего рынка конкретными продуктами. Такая же практика широко применяется в Туркменистане, а в последние годы и в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане.

Будет ли использован этот опыт применительно к продукции усть-кутского комплекса с учетом, повторим, сверхдлинных расстояний до основных центров потребления и переработки, пока неясно.

Алексей Чичкин, кандидат экономических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (762) за 18 декабря 2018 года