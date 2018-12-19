Британия отступает под натиском русского оружия

Россия поднимается в рейтинге на ракетах, авиатехнике и электронике

Россия продолжает укреплять позиции на мировом рынке вооружений. Наглядный пример этого – обновленный список ста крупнейших оборонных компаний мира (The SIPRI Top 100 Arms-Producing and Military Services Companies, 2017), представленный Стокгольмским институтом исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) в середине декабря.

Впервые за несколько лет в списке трех крупнейших производителей оружия произошли серьезные изменения: российские оборонно-промышленные компании заняли общее второе место, потеснив своих британских конкурентов.

Общая сумма доходов предприятий отечественного ОПК от реализации продукции военного назначения (ПВН) в 2017 году составила 37,7 миллиарда долларов (9,5% от общемирового), что на два миллиарда долларов больше соответствующего показателя Великобритании. По сравнению с 2016-м объем выручки наших фирм в Топ-100 увеличился на 8,5 процента.

“КТРВ закрепила свое лидерство на рынке авиационных средств поражения, опередив европейский ракетостроительный консорциум MBDA”

Впервые с начала составления упомянутого рейтинга в десятку крупнейших оборонных компаний мира вошло российское предприятие "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", увеличившее объем выручки от реализации ПВН на 17 процентов. Три из десяти российских компаний, вошедших в Топ-100, показали еще более высокие темпы. Рост выручки от продаж ПВН составил в Объединенной двигателестроительной корпорации плюс 25 процентов, в холдинге "Высокоточные комплексы" – плюс 22 процента, в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" – плюс 19 процентов.

Возглавляет список российских предприятий в рейтинге Топ-100 SIPRI Концерн ВКО "Алмаз-Антей", выручка которого от реализации ПВН в 2017 году – 8,57 миллиарда долларов (7,32 млрд долл. в 2016-м). Общая прибыль компании достигла 9,122 миллиарда долларов, то есть доля оборонной продукции – 94 процента. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) осталась на 14-м месте. Показатель ее выручки от реализации ПВН в 2017-м составил 6,44 миллиарда долларов, что на 4,2 процента больше финансовых результатов, показанных годом ранее (6,182 млрд долл.). Общая выручка ОАК – 7,744 миллиарда долларов, при этом доля ПВН – 83 процента.

15-ю строчку рейтинга заняла Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В предыдущем Топ-100 она была на 19-м месте. Выручка компании от реализации ПВН в 2017 году осталась в целом на уровне 2016-го (4,98 млрд долл. и 4,864 млрд долл. соответственно), увеличившись на 2,4 процента. Общий объем выручки ОСК за 2017 год достиг 5,583 миллиарда долларов, доля ПВН – 89 процентов.

Существенно улучшила рыночные позиции корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), поднявшаяся с 35-й на 23-ю строчку Топ-100. Выручка КТРВ от реализации ПВН за 2017 год увеличилась, как уже отмечено, на 19 процентов по сравнению с 2016-м и достигла 3,6 миллиарда долларов. Необходимо отметить, что корпорация закрепила свое лидерство на рынке авиационных средств поражения, опередив европейский ракетостроительный консорциум MBDA (26-е место, 3,38 млрд долл.). Общая выручка КТРВ за 2017 год – 3,623 миллиарда долларов, доля оборонной продукции составила 99 процентов.

Источник: vpk-news.ru

На три строчки рейтинга поднялся холдинг "Вертолеты России" (входящий в госкорпорацию "Ростех"). Он занял 29-е место с показателем выручки от реализации ПВН в 2017 году 3,17 миллиарда долларов. По сравнению с 2016-м рост показателя составил один процент. Общая выручка холдинга в 2017 году достигла 3,908 миллиарда долларов, доля ПВН – 81 процент.

Холдинг "Высокоточные комплексы" (также входящий в состав Ростеха) ныне занимает 34-ю позицию в рейтинге SIPRI. Выручка компании от реализации ПВН за 2017 год – 2,83 миллиарда долларов. В 2016-м было 2,324 миллиарда. Объем общей выручки "Высокоточных комплексов" в 2017-м составил 2,907 миллиарда долларов, доля ПВН – 97 процентов.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) заняла 40-е место в рейтинге SIPRI, продемонстрировав существенное продвижение по сравнению с предыдущим годом (51-й результат). Выручка компании от реализации оборонной продукции – 2,57 миллиарда долларов. Показатель 2016-го – 2,049 миллиарда. Общая выручка ОДК за 2017 год достигла 4,026 миллиарда долларов, доля ПВН – 64 процента.

Впервые в рейтинг Топ-100 вошел холдинг "Росэлектроника" (ГК "Ростех"), который с показателем выручки от реализации ПВН 2,14 миллиарда долларов занял 47-ю позицию. Рост данного показателя по сравнению с итогами 2016 года (1,894 млрд долл.) составил 13 процентов. Общая выручка Росэлектроники за 2017-й – 3,771 миллиарда долларов, доля оборонной продукции – 57 процентов.

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в ГК "Ростех") поднялся с 54-й позиции на 52-ю, выручка компании от реализации ПВН в 2017 году составила 2,06 миллиарда долларов. Это на 6,8 процента больше, чем в 2016-м (1,929 млрд долл.). Общая выручка КРЭТ за 2017-й достигла 2,398 миллиарда долларов, доля ПВН – 86 процентов.

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (НПК "УВЗ", входит в состав Ростеха) переместилась с 53-й позиции на 66-ю. Объем выручки от реализации ПВН уменьшился на 33 процента по сравнению с 2016-м (2,013 млрд долл.) и составил 1,34 миллиарда долларов, доля ПВН в ассортименте УВЗ – 60 процентов. Общая выручка корпорации за 2027 год – 2,223 миллиарда долларов.

Таким образом, данные нового рейтинга SIPRI показывают, что российский ОПК существенно улучшил позиции на мировом рынке вооружений. Ожидается, что итоги 2018 года закрепят эту тенденцию роста.

Николай Новичков

Дмитрий Федюшко Информационно-аналитический отдел ТАСС – для "ВПК"

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (762) за 18 декабря 2018 года