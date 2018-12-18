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18.12.2018
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Искандер» не угрожает, а предостерегает

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Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Орлов

С недавних пор в прицел российских «Искандеров» попал еще и Киев. Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов 13 декабря.

Из его выступления следовало, что Россия, якобы, вновь увеличила свой воинский контингент в приграничных районах. Особое внимание было уделено тому, что из Краснодара к границе также был переброшен дивизион ОТРК «Искандер», который после передислокации и взял на прицел украинскую столицу.

Стоит отметить, что в начале декабря, в период проведения крупных маневров ВСУ у границ Беларуси и России, Петр Порошенко, во время посещения авиабазы Васильково под Киевом, уже озвучивал данные о российских войсках вблизи границы, полученные от спецслужб, однако там «Искандеры» не упоминались.

Видимо, военно-политическое руководство Украины такими заявлениями пытается поднять ценность своей «европейской доли». Это связано с тем, что до настоящего времени практически каждая страна ЕС, соседствующая с Россией, заявила, что их столицы находятся в зоне досягаемости «Искандера» и уже получили за это некие дивиденды в виде второсортного вооружения от стран НАТО, либо инвестициями в национальные вооруженные силы, либо контингентом алкашей и дебоширов.

В случае с Украиной, подходят все три варианта. Так как Киев и базу хочет американскую разместить, а также призывает Вашингтон увеличить поставки летального вооружения для украинской армии. Однако стоит понимать, что такие шаги стабильности в регион не принесут, более того, они внесут еще больший дисбаланс на весах НАТО-Украина – Беларусь-Россия. И тогда Беларуси и России придется перейти от слов к делу.



Военно-политическому руководству Беларуси необходимо будет принять решение о формировании на юге страны соединений и воинских частей для предотвращения возможных угроз и провокаций. А Москва вынуждена будет предоставить Беларуси необходимое вооружение для восстановления военного паритета в регионе. Это могут быть как мотострелковые батальоны, которые по примеру американских коллег будут находиться на территории союзников на ротационной основе или создании базы с теми же ОТРК «Искандер» под прикрытием ЗРК С-400.

Очень жаль, что дальновидность политического руководства Украины заканчивается узколобостью ряда политиков или военачальников.

Поэтому передислокацию ОТРК «Искандер» надо воспринимать не как угрозу, а как предостережение – месседж официальному Киеву (США) от дальнейших опасных и необдуманных шагов. Ведь при возникновении угрозы Москве или Минску, возникнут все условия для размещения российских ракетных комплексов и на территории Беларуси. И можно быть уверенным, что из-за провокационных действия ряда политиков, действующих в угоду Белому дому, а не своему населению, в радиусе поражения могут оказаться не только близлежащие столицы европейских государств и крупные административные единицы, но и объекты инфраструктуры и города, рядом с которыми базируются несущие угрозу безопасности в регионе иностранные войска.


Николай Крылов

17.12.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Проекты
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