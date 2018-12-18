Танки грязи не боятся?

Войско Польское за 3,3 млн злотых (более 800 тыс. долларов) в срочном порядке закупает палатки для танков «Leopard». Они предназначены для 1-й танковой бригады в н.п.Весола, которая, как известно, вскоре войдет в состав формируемой 18-й механизированной дивизии, получившей название «железной».

Зачем польская армия экстренно покупает палатки, пояснил бывший командующий национальными сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, в ППД 1-й тбр, куда недавно передислоцировали эти боевые машины, попросту нет боксов. В то же время, танки «Leopard 2А4/А5», состоящие на вооружении Войска Польского, оснащены очень чувствительными к перепадам температур и влажности системами управления огнем. Оказывается, что для поддержания их боеготовности необходимы боксы с осушителями воздуха. Тем не менее, даже если палатки будут закуплены до морозов, не факт, что это позволит обеспечить необходимые условия содержания техники.

К слову, T-72/T-72M1D/T-72M1, которых около пяти сотен произведены в свое время в Польше по советской лицензии, могут не сильно уступать «Leopard 2А4/А5» по электронному оснащению, защищенности и огневой мощи и превосходить их по стратегической мобильности. И если говорить о реальной эксплуатации танков, то по надежности и приемлемой цене эксплуатации Т-72 вне конкуренции.

Следует напомнить, что танковые батальоны 1-й тбр в н.п.Весола рядом с Варшавой и в 189 км от Бреста, на вооружении которой ранее состояли РТ-91 «Тварды» (модернизированный вариант, производившегося в Польше по лицензии танка Т-72М), в декабре

2017 года были перевооружены «Leopard 2А4/А5». Именно тогда приказом бывшего министра обороны Мацеревича 58 единиц бронетехники, ранее входивших в состав 34-й бронекавалерийской бригады, были перемещены из Жагани, где для них имелась вся необходимая инфраструктура. К слову, ее строительство обошлось бюджету в несколько десятков миллионов злотых.

Практически сразу после переоснащения первого танкового батальона в составе 1-й тбр началась замена бронетехники во втором тоже танками «Leopard 2A5». Под боевые машины данного типа еще в 2018 году планировалось построить новый учебный центр, боксы, казармы, расширить материально-техническую базу и полигон.

Похоже, планы не суждено воплотиться в жизнь. Сейчас у польского военно-политического руководства есть задача важнее – «наскрести» два миллиарда долларов на строительство «Форта Трампа».

Войско Польское и его танки подождут…

Николай Астровский