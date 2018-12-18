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18.12.2018
Российская газета

Редкий "колесный танк" уничтожен в Йемене

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Panhard AML-90
Panhard AML-90.
Источник изображения: rg.ru

Наряду с гусеничной боевой техникой стороны, вовлеченные в вооруженный конфликт в Йемене, также активно задействуют колесные бронемашины. Речь идет о различных БТР, самоходных артиллерийских установках и бронеавтомобилях, выпускавшихся в США, России, ЮАР, арабских странах.

Из-за того, что эти боевые средства имеют более слабое бронирование, потери в них гораздо выше чем, например, в танках. Хуситы очень часто применяют против бронеавтомобилей не только РПГ, но и различные противотанковые управляемые ракеты.

Недавно среди подбитой техники был замечен очень редкий для данного региона "колесный танк" - Panhard AML-90. Всего, по разным данным, к началу гражданской войны в йеменской армии имелось около 80 таких бронеавтомобилей. Однако они очень редко попадали в объективы фото- и видеокамер.

Разработанный во Франции в середине 1960-х гг., этот вариант семейства AML имел достаточно мощное для пятитонной машины вооружение - 90-мм нарезную пушку. Правда, боекомплект был сравнительно невелик: всего 20 снарядов. Также недостаточно надежным было и бронирование - 10 мм. Это существенно снижает шансы выжить на насыщенном различными противотанковыми средствами поле боя.

Вся надежда на хорошую маневренность и скоростные характеристики, с этим у двухосного броневика все обстоит гораздо лучше. Двигатель мощностью 85 л.с. способен разгонять "колесный танк" по шоссе до 90 км/ч. Запас хода составляет более 600 км. Экипаж - 3 человека.

Кроме Йемена AML-90 применялись в различных вооруженных конфликтах в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Россия
США
Франция
ЮАР
Компании
Renault Trucks
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