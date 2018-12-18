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18.12.2018
Российская газета

Русский "Глок": National Interest рассказал о пистолете ГШ-18

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Российский пистолет ГШ-18
Российский пистолет ГШ-18.
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net

Российский пистолет ГШ-18 удостоился внимания американского журнала The National Interest. Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.

"Русский аналог "Глока" - это интересный пистолет, который включает в себя некоторые любопытные решения, которые позже были использованы самой компанией "Глок", - говорится в публикации.

По данным NI, при создании пистолета за образцец был взят Glock 17. Во многом российский пистолет похож на своего зарубежного "брата" - полимерная рамка, предохранитель на спусковом крючке, ударно-спусковой механизм ударникового типа. Однако есть и отличия, среди котрых стоит особо отметить механихм запирания поворотом ствола. Поворот осуществлялся за счёт взаимодействия выступа на казённой части ствола с копирным пазом вкладыша рамки пистолета. В передней части затвора неподвижно закреплена вкладная муфта с 10 парными боевыми упорами для сцепления затвора со стволом. Угол поворота стовла при запирании составляет всего 18 градусов.

Конструкция ГШ-18 была доработана к 2000 году, и пистолет успешно прошел все государственные испытания. Он принят на вооружение ряда спецподразделений, которые нуждаются в более современном пистолете, чем знаменитый ПМ. Благодаря оригинальной конструкции, ГШ-18 при стрельбе уводит вверх намного меньше, чем ПМ, что это обеспечивает хорошую кучность. Однако есть и недостаток - тугой спуск, непривычный для большинства стрелков.

Добавим, что отечественный пистолет превосходит австрийский "Глок" в надежности при эксплуатации в тяжелых условиях. Проблема иностранного пистолета заключается в капризном двустороненнем магазине на 17 патронов, который "боится" грязи и пыли. Пистолет сразу клинит. Зато ГШ-18 способен стрелять с нечищеным магазином и в любую погоду.

Штатные патроны 7Н31 калибром 9 миллиметров гарантированно пробивают общевойсковой бронежилет на дальности до 50 метров. Начальная скорость пули - 600 метров в секунду. Вес пистолета с полным магазином - 800 граммов.

Glock 17. Фото: Askild Antonsen / wikimedia.org


 Николай Грищенко

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
США
Продукция
ГШ-18
Компании
Glock GmbH
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