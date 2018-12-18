Эрдоган: Анкара ожидает поставки более ста истребителей F-35

Турецкое правительство ожидает поставку из США 120 истребителей 5-го поколения F-35, передает ТАСС заявление президента страны Тайипа Эрдогана.

Соединенные Штаты производят самолеты F-35. Нам их тоже поставят в количестве 120 единиц,

сказал Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Он добавил, что некоторые детали этих самолетов производят в Турции.

Первые два истребителя F-35 были переданы турецкой стороне в конце июня 2018 года на территории одного из предприятий компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (штате Техас).

"Сегодня праздник технологического прорыва, мастерства и партнерства, кульминацией которого станет передача этих истребителей турецкому правительству", – сказал на церемонии вице-президент компании Орландо Карвальо.

После этого оба самолета были переправлены на базу ВВС США Люк (Аризона), где в настоящее время проходит подготовка турецких летчиков.

В прессе периодически появляются сообщения о том, что Вашингтон, старясь не допустить покупки Анкарой российской зенитной системы С-400, угрожает турецким властям заблокировать поставку новейших истребителей. На этом, кстати, настаивает и Конгресс США. Однако Анкара неоднократно давала понять, что никаких проблем с поставкой американских самолетов нет.

F-35 Lockheed Martin – многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с использованием технологии стелс, способен нести ядерные боезаряды. В проекте создания машины приняли участие 8 стран, в том числе Канада, Австралия, Британия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Италия и Турция.