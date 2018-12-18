Военные вузы работают по программам специалитета - замминистра обороны Панков

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Особенностью системы военного образования является то, что вузы всегда работали и работают по программам специалитета, ни в одном военном вузе нет бакалавриата, заявил в понедельник статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"В последние годы мы получили право самостоятельно разрабатывать образовательные стандарты по согласованию с профильным министерством. Важнейшей особенностью системы военного образования является то, что никогда и ни в одном вузе у нас не было бакалавриата. Все наши вузы всегда работали и работают по программам специалитета", - сказал Н.Панков в интервью газете "Красная звезда".

Он также отметил, что по поручению министра обороны РФ начиная с 2015 года вузы занялись цифровизацией военного образования.

"На сегодняшний день у нас разработано и внедрено в образовательный процесс более 100 единых базовых электронных учебников, а всего количество электронных учебников и электронных учебных пособий превышает 12 тысяч", - сказал Н.Панков.