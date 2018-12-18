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18.12.2018
РИА Новости

"НПО Машиностроения" серийно производит гиперзвуковой комплекс "Авангард"

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Запуск новейшей ракеты "Авангард". 19 июля 2018
Запуск новейшей ракеты "Авангард". 19 июля 2018.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Подмосковное "НПО Машиностроения" начало серийное производство ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком, первые образцы поступят на вооружение ракетного полка Домбаровского соединения, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев.

"В настоящее время АО ВПК "НПО Машиностроения" уже приступило к созданию серийных образцов нового ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением. Первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения в следующем году", - сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда.

По его словам, принятие нового комплекса на вооружение существенно увеличит боевые возможности группировки, прежде всего, по преодолению противоракетной обороны и поражению важных объектов.

Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 1 марта, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. В июле Минобороны России сообщило о начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков "Авангард".

17.12.2018
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