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18.12.2018
РИА Новости

Соединения РВСН защитили от налетов дронов и диверсий, заявил командующий

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Соединения и объекты российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) защищены от любых угроз с воздуха и диверсий, в том числе за счет применения робототехнических комплексов и беспилотников, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Оборона позиционных районов РВСН строится эшелонировано по принципам сочетания зонально-объектового прикрытия от всего спектра средств воздушного нападения и непосредственной защиты объектов в районах дислокации ракетных соединений от диверсионно-террористических формирований из состава сил специальных операций противника", - сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".

Он также отметил, что в последнее время охрану объектов РВСН удалось значительно усилить за счет комплексов радиолокационной и оптико-электронной разведки, а также противодиверсионных машин "Тайфун-М", имеющих в своем составе беспилотники.

17.12.2018
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