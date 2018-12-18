Соединения РВСН защитили от налетов дронов и диверсий, заявил командующий

Военнослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи.

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Соединения и объекты российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) защищены от любых угроз с воздуха и диверсий, в том числе за счет применения робототехнических комплексов и беспилотников, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Оборона позиционных районов РВСН строится эшелонировано по принципам сочетания зонально-объектового прикрытия от всего спектра средств воздушного нападения и непосредственной защиты объектов в районах дислокации ракетных соединений от диверсионно-террористических формирований из состава сил специальных операций противника", - сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".

Он также отметил, что в последнее время охрану объектов РВСН удалось значительно усилить за счет комплексов радиолокационной и оптико-электронной разведки, а также противодиверсионных машин "Тайфун-М", имеющих в своем составе беспилотники.