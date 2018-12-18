Исследовательское судно "Академик Александров" вышло на ходовые испытания

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) начал заводские ходовые испытания исследовательского судна "Академик Александров" для Минобороны РФ, сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия.

"Центр судоремонта "Звёздочка" приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний океанографического исследовательского судна (ОИС) "Академик Александров" (проект 20183). Вечером 15 декабря построенное на "Звёздочке" судно впервые вышло в море", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что всего в цикле испытаний "Академику Александрову" предстоит совершить несколько выходов в море. Программа первого этапа испытаний океанографического судна рассчитана на 10 суток. За это время экипаж судна и сдаточная команда, состоящая из работников "Звёздочки" и представителей подрядных организаций, выполнят проверку всех систем и механизмов транспорта, вооружения, мореходность судна, его скоростные и маневренные характеристики, работоспособность систем радиоэлектронного вооружения, основных технических средств.

"Впереди у "Академика Александрова" также испытания на мореходность в ледовых условиях, запланированные на первый квартал 2019 года, заводские и государственные испытания, провести которые предстоит с открытием навигации в Белом море. Передача судна заказчику запланирована на третий квартал 2019 года", - отметили в компании.

Строительство ОИС "Академик Александров" ведется на верфи ЦС "Звёздочка" по заказу министерства обороны РФ. Проект разработан ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург) и утвержден в августе 2014 года. В ходе строительства ОИС "Академик Александров" проектанту и верфи-строителю пришлось решать ряд сложнейших задач, связанных с импортозамещением значительного объема устройств и судового оборудования.

ОИС "Академик Александров" - судно усиленного ледового класса, предназначенное для проведения поисковых, подъемных и спасательных операций, буксировки, обследования затонувшей и установленной на дне техники, мониторинга районов деятельности флота, районов проведения испытаний, потенциально опасных донных объектов, исследования районов экономической деятельности и установки в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Основные технические характеристики океанографического исследовательского судна проекта 20183: водоизмещение - 5,8 тысячи тонн; экипаж - 70 человек, скорость - до 14 узлов. Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, вертолетной площадкой для эпизодического приема вертолетов. Судно имеет усиленный ледовый класс Arc5.