Борисов заявил об эффективном использовании "Искандера" в Сирии
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч" в ходе боев в Сирии показали свою высокую эффективность, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.
"Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", - сказал Борисов.
По его словам, российское оружие в целом с ходе сирийской кампании подтвердило свои высокие характеристики. "Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества – простоту в эксплуатации и надежность в применении", - заявил вице-премьер.
17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
18.12.2018
Юрий Борисов дал оценку некоторым российским системам вооружений по опыту их боевого применения в Сирии
loading...