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18.12.2018
РИА Новости

Борисов заявил об эффективном использовании "Искандера" в Сирии

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Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч" в ходе боев в Сирии показали свою высокую эффективность, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.

"Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", - сказал Борисов.

По его словам, российское оружие в целом с ходе сирийской кампании подтвердило свои высокие характеристики. "Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества – простоту в эксплуатации и надежность в применении", - заявил вице-премьер.

17.12.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Град РСЗО
Искандер
Торнадо-Г
Персоны
Борисов Юрий
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